Россия — Франция. Суперпас Смольникова и отличный рывок Смолова

Нападающий сборной России Федор Смолов на 68-й минуте контрольного матча против Франции сократил отставание в счете. Команда Станислава Черчесова уступает со счетом 1:2.

Форвард отличился, замкнув навесную передачу с правого фланга. Защитники французской команды упустили нападающего из вида, тот переправил мяч в ворота Юго Ллориса в одно касание.

Во второй раз в матче сборной России удалась отличная фланговая атака. Если до перерыва наша команда потревожила французов через левый край усилиями Жиркова и Дзагоева, то теперь — через правый.

В атаке сказался фактор Заболотного — «трехцветные» не успели сразу перестроиться и приспособиться к тому, что наша команда теперь играет с двумя центральными нападающими. Оба наших форварда боролись в центральном круге за мяч с одним Юмтити. Эрнандез сместился в сторону центра в целях подстраховки, но при этом левый фланг у команды Дидье Дешама остался полностью свободным. Смолов выиграл верх, сделал скидку в центр, а Ерохин быстро отправил мяч в оголенную зону направо, куда и рванул на длинном шаге Смольников.

Игорю удалась своевременная и, что самое главное, зрячая и точная передача на линию вратарской на Смолова. Федор здорово открылся, опередил двух соперников и с нескольких метров внес мяч в ворота. В эпизоде откровенно недоработал Толиссо, которому Косьельни показывал жестом срочно бежать накрывать российского нападающего.

Гооол! Федор Смолов после передачи Игоря Смольникова распечатывает французские ворота! 1:2! pic.twitter.com/8wejH4ORJt

— Сборная России (@TeamRussia) 27 марта 2018 г.

Трансляция матча Россия — Франция