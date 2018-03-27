Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе на 83-й минуте контрольного матча против России оформил дубль. После его удара счет стал 3:1 в пользу «трехцветных».
Мбаппе на левом фланге атаки обыграл Романа Нойштедтера, раскачав его парой финтов, после чего пробил — мяч влетел в ворота, попав «в домик» Андрею Луневу.
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К сожалению, Нойштедтер в очередной раз продемонстрировал, что он очень слабо играет в отборе — его обыграли в собственной штрафной уже третий раз за матч. Мбаппе освободился от опеки Романа при помощи незамысловатого финта, сместился в центр и нанес удар с острого угла. Очень грубую ошибку допустил и Лунев, пропустивший мяч под руками между ногами.
Смотрите, что Мбаппе сделал с Нойштедтером pic.twitter.com/61Luo9wr2Z
— СЭ Футбол (@football_se) 27 марта 2018 г.
Мбаппе делает «дубль» — Франция ведет 3:1. pic.twitter.com/Ohjy2hhG1R
— Сборная России (@TeamRussia) 27 марта 2018 г.
Трансляция матча Россия — Франция