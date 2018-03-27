Ещё
Россия — Франция. Мбаппе оформил дубль — Лунев пропустил мяч под собой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Россия — Франция. Мбаппе оформил дубль — Лунев пропустил мяч под собой 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе на 83-й минуте контрольного матча против России оформил дубль. После его удара счет стал 3:1 в пользу «трехцветных».
Мбаппе на левом фланге атаки обыграл Романа Нойштедтера, раскачав его парой финтов, после чего пробил — мяч влетел в ворота, попав «в домик» Андрею Луневу.
РАЗБОР ГОЛА ОТ КОРРЕСПОНДЕНТА «СЭ» Михаила ГОНЧАРОВА
К сожалению, Нойштедтер в очередной раз продемонстрировал, что он очень слабо играет в отборе — его обыграли в собственной штрафной уже третий раз за матч. Мбаппе освободился от опеки Романа при помощи незамысловатого финта, сместился в центр и нанес удар с острого угла. Очень грубую ошибку допустил и Лунев, пропустивший мяч под руками между ногами.
Смотрите, что Мбаппе сделал с Нойштедтером pic.twitter.com/61Luo9wr2Z
— СЭ Футбол (@football_se) 27 марта 2018 г.
Мбаппе делает «дубль» — Франция ведет 3:1. pic.twitter.com/Ohjy2hhG1R
— Сборная России (@TeamRussia) 27 марта 2018 г.
Трансляция матча Россия — Франция
Спорт-Экспресс: последние новости
Погба посвятил гол в ворота сборной России своему отцу Ролан Гусев: "Вернуть Игнашевича в сборную? Лучше передвинуть Зобнина" Федор Смолов – о матче с Францией: "Сегодня играли все"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции136
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов оценил игру сборной с французами7
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Чемпионату мира-2018 готовят «правительственный бойкот»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение