Россия — Франция. Мбаппе оформил дубль — Лунев пропустил мяч под собой

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе на 83-й минуте контрольного матча против России оформил дубль. После его удара счет стал 3:1 в пользу «трехцветных».

Мбаппе на левом фланге атаки обыграл Романа Нойштедтера, раскачав его парой финтов, после чего пробил — мяч влетел в ворота, попав «в домик» Андрею Луневу.

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К сожалению, Нойштедтер в очередной раз продемонстрировал, что он очень слабо играет в отборе — его обыграли в собственной штрафной уже третий раз за матч. Мбаппе освободился от опеки Романа при помощи незамысловатого финта, сместился в центр и нанес удар с острого угла. Очень грубую ошибку допустил и Лунев, пропустивший мяч под руками между ногами.

Смотрите, что Мбаппе сделал с Нойштедтером pic.twitter.com/61Luo9wr2Z

— СЭ Футбол (@football_se) 27 марта 2018 г.

Мбаппе делает «дубль» — Франция ведет 3:1. pic.twitter.com/Ohjy2hhG1R

— Сборная России (@TeamRussia) 27 марта 2018 г.

Трансляция матча Россия — Франция