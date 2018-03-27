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Дагестан посетит трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин
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Дагестан посетит трехкратный олимпийский чемпион Александр Карелин 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
Дагестан посетит трехкратный олимпийский чемпион Александр КарелинТрехкратный олимпийский чемпион, депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Карелин посетит 28 марта Дагестан.
Очередной, 4-й по счету визит титулованного борца греко-римского стиля в республику связан с ходом подготовки к чемпионату Европы по спортивной борьбе и популяризации борьбы в регионе.
В Махачкале Карелин, как и во время своего последнего визита проведет мастер-класс для юных борцов-классиков в спорткомплексе «Спартак».
Также действующий российский парламентарий намерен встретиться с врио Главы Дагестана Владимиром Васильевым.
Фото: Минспорт РД
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