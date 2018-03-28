Обзор прессы: Россия проиграла Франции, расизм на «Крестовском»

Французская пресса довольна победой над «хрупкой» сборной России, но возмущена отношением местных фанатов к темнокожим игрокам.

Французская пресса концентрируется больше на решении задач собственной сборной, и ей совсем не до проблем российской команды, но всё же пары слов о подопечных Черчесова местные аналитики не пожалели. А также были достаточно внимательны, чтобы услышать в реакции «вялой российской публики» нетолерантные нотки.

Основной платформой для футбольной аналитики, как обычно выступает спортивная газета L’Equipe. Печатное издание вышло с заголовком «Русские горки» на первой полосе.

«Франция произвела семь замен в стартовом составе по сравнению с предыдущим матчем. Поначалу команда выглядела немного потерянной и оставляла много пространства, которые с удовольствием заполняли россияне. Дважды Смолов заставил поработать Льориса в первом тайме — эти атаки заставили французов проснуться. Оставшуюся часть тайма они уже контролировали ход игры — на 27-й минуте удар уже парировал Лунёв, а на 40-й Мбаппе сумел отрыть счёт, и в команде наступило облегчение. Дальше мы уже только набирали обороты. Впрочем, два гола за полчаса совершенно не смутили хозяев — они продолжали активно двигаться, отходить назад и пытаться снова. И результата, наконец, добился неудержимый Смолов, оставшийся один у дальней штанги. Тут гол — на совести Льориса. В этот момент 50-тысячная аудитория наконец-то проснулась, а Россия побежала вперёд, рискуя оголить тылы. Мбаппе, переместившийся на левый фланг после входа в игру Гризманна, не стал дважды спрашивать разрешения и не без помощи Лунёва забил третий гол для Франции. Так что этот подготовительный цикл перед чемпионатом мира завершается на позитивное ноте», — описывает матч автор репортажа. Другое французское издание Le Monde не увидело в лице России серьёзного соперника. «С таким хрупким оппонентом можно было и поэкспериментировать. Очевидные провалы в игре сборной России, связанные со сменой поколений, не позволили объективно оценить атакующий потенциал Франции», — резюмирует колумнист.

Если вы думаете, что сборной Франции, при всех её достоинствах, достаётся от прессы и болельщиков меньше российской, то можете просто взглянуть на оценки на сайте Le Figaro: «Мбаппе ломает правила, Марсьяль отсутствует на поле». Единственный игрок, который удостоился оценки в 7 баллов, Килиан Мбаппе, оформивший дубль. Остальные же довольствовались в среднем 4-5 баллами, а Марсьяля и вовсе сравняли с землёй: «Вот это разочарование. В ноябре против Германии он блистал, но во вторник в Росси не показал ничего хорошего. Он ни разу не попал в поле зрения и стал первым игроком атакующей линии, покинувшим поле. Его появление на поле не назовёшь иначе, кроме как анекдотичным».

О России в основном пишут в свете организации матча, которая была далека от идеальной: «Команда Владимира Путина показала, насколько её возможности ограничены — похоже, в июне нас ждут проблемы. Есть вопросы к организации матча и атмосфере внутри стадиона, который даже не был заполнен до конца (51000 зрителей при вместимости в 64000).

Ещё более странно то, что команды вышли на поле красивой и современной арены вообще при полупустых трибунах, так как досмотр входящих зрителей занимал слишком много времени. Из-за этого создавалось странное ощущение, будто ты не на стадионе, а где-то на станционной платформе. Редкие выкрики „Россия, Россия“, доносившиеся с полупустых трибун, едва ли перекрывали голоса игроков на поле. Гротеск!» — неприятно впечатлён репортёр.

Электронное издание Sport вовсю трубит о том, что Поль Погба подвергся расистским выкрикам со стороны российских болельщиков во время матча. Многие пользователи «твиттера» обратили внимание на то, что зрители начинали ухать в моменты, когда форвард получал мяч.

«Выступление сборной не развеяло всех сомнений для болельщиков по поводу её готовности к чемпионату мира. К тому же трёхцветные столкнулись с расизмом в России. Во втором тайме Погба получил дозу негатива от фанатов, когда принял мяч — и то же самое произошло с Усманом Дембеле несколькими минутами позже при подаче угловых. Такие действия фанатов вызывают озабоченность накануне главного футбольного турнира», — пишет автор материала.

«Я единственный, кто слышал звуки обезьян в адрес Погба? Неужели русские так ничему и не научились?»

«Круто — крики обезьян в адрес Погба. Чувствую, на чемпионате мира в России будет классно».

«Почему все молчат о выкриках с трибун? Получается, если никто об этом не говорит, то это не проблема…»