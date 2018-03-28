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РФС начал расследование случая расизма в матче сборных России и Франции
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РФС начал расследование случая расизма в матче сборных России и Франции 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Офицер Российского футбольного союза (РФС) по борьбе с дискриминацией и расизмом Алексей Смертин рассказал о начале расследования по поводу расистских выкриков болельщиков в контрольном поединке сборных России и Франции. Слова чиновника приводит "Чемпионат.com".
"В данный момент ведется расследование, все детали будут тщательно проверены. Как только будут итоговые результаты, мы о них обязательно сообщим.
В случае выявления нарушений будут предприняты соответствующие меры", — отметил Смертин.
Ранее сообщалось, что ФИФА может начать расследование проявления расизма в матче Россия — Франция.
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