РФС начал расследование случая расизма в матче сборных России и Франции

"В данный момент ведется расследование, все детали будут тщательно проверены. Как только будут итоговые результаты, мы о них обязательно сообщим.

В случае выявления нарушений будут предприняты соответствующие меры", — отметил Смертин.

Ранее сообщалось, что ФИФА может начать расследование проявления расизма в матче Россия — Франция.