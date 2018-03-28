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Во Франции призвали к международной борьбе с расизмом после случая в России
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Во Франции призвали к международной борьбе с расизмом после случая в России 

Чемпионат.com 6 часов назад
Фото: Vprognoze.ru
Министр спорта Франции Лаура Фессель после товарищеского матча в Санкт-Петербурге, в котором встречались команды России и Франции (1:3), призвала общественность мобилизоваться для борьбы с проявлением расизма.
Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что во время товарищеского матча в адрес некоторых игроков гостей звучали расистские выкрики. Фотограф ресурса AFP, присутствовавший на матче, после встречи заявил о том, что в адрес полузащитника французов Поля Погба и нападающего Усмана Дембеле по ходу игры с трибун звучали расистские выкрики.
«Расизму нет места на футбольных полях. Мы должны действовать сообща на европейском и международном уровнях, чтобы остановить это недопустимое поведение», — написала Фессель в «твиттере».
Чемпионат.com: последние новости
СМИ: во время матча с Россией в адрес Погба и Дембеле звучали расистские выкрики Испания — Аргентина — 6:1. 27 марта 2018 года. Обзор матча Слуцкий: сейчас я тренирую намного лучше, чем ещё год назад
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