Во Франции призвали к международной борьбе с расизмом после случая в России

Министр спорта Франции Лаура Фессель после товарищеского матча в Санкт-Петербурге, в котором встречались команды России и Франции (1:3), призвала общественность мобилизоваться для борьбы с проявлением расизма.

Ранее в зарубежных СМИ сообщалось, что во время товарищеского матча в адрес некоторых игроков гостей звучали расистские выкрики. Фотограф ресурса AFP , присутствовавший на матче, после встречи заявил о том, что в адрес полузащитника французов Поля Погба и нападающего Усмана Дембеле по ходу игры с трибун звучали расистские выкрики.

«Расизму нет места на футбольных полях. Мы должны действовать сообща на европейском и международном уровнях, чтобы остановить это недопустимое поведение», — написала Фессель в «твиттере».