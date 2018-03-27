Сборная России уныла на фоне топ-соперников. Но сейчас важно не это

Наружная реклама предпоследнего домашнего матча сборной России перед чемпионатом мира — это Игорь Акинфеев Антуан Гризманн на одном постере. Вряд ли, конечно, кто-то шел целенаправленно на них, но лица с афиши в стартовом составе не оказалось ни у тех, ни у других.

Появление Андрея Лунева вместо капитана проанонсировал еще за сутки до игры Станислав Черчесов , решение Дидье Дешама сыграть без одного из самых ярких сейчас французов, своего самого стабильного на клубном уровне атакующего игрока — видимо, реакция на неудачный матч с Колумбией. Там французы вели 2:0 к середине первого тайма, но проиграли 2:3.

Именно сценарий этой игры был нашей гарантией на то, что мы увидим Францию, пытающуюся показать свой реальный уровень. В предыдущий приезд сборной России в Петербург здесь в гостях была Испания, и по ее отдаче в ничейном матче оставались вопросы. Хороший результат против топ-команды — ценно, но еще важнее плотная игра, которая действительно моделирует накал главных событий чемпионата мира.

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Главные звезды, самые дорогие игроки на поле Поль Погба и Килиан Мбаппе (оба стоят больше 100 миллионов евро) уже на пятой минуте показали, как одним пасом и парой движений убрать всю оборону сборной России. Игрок « Манчестер Юнайтед » разрезал всю защиту от центральной линии, дерзкий парень из «ПСЖ» дернул нового центрального защитника Романа Нойштедтера и только чуть не справился со своей скоростью — успела подстраховка.

Естественно, против даже не атаки, а отдельных атакующих игроков такого уровня (разница существенная, потому что все нападение Египта — незвездная величина, а Мохаммед Салах может разорвать кого угодно), наш единственный шанс — организация, те самые страхующие игроки. Нам наверняка летом будет много раз страшно за оборону: даже против Саудовской Аравии в матче открытия и дальше по нарастающей. Мы должны к этому привыкнуть. Наивно рассчитывать, что за пару недель Черчесов создаст что-то идеальное, поэтому такой план — напряжение часто, выносы страхующего в большинстве случаев — вполне подходит.

Игра в атаке — другое, тут ведь у нас даже достойная конкуренция за места, ротация от Бразилии к Франции не от безысходности, а в поиске лучшего сочетания. Снова получилось так, что второй матч за короткий отрезок значительно активнее и осмысленнее. Франция с Бразилией — примерно один и тот же топ-уровень, так что можно утвердить рабочую версию: для игры впереди нам важны эти дни совместной работы. Чем их больше без пауз, тем лучше — это скорее хороший знак.

Как и то, что Андрей Лунев может спасать. Вратарь «Зенита» снова вышел в Петербурге за сборную, предыдущий раз в ноябре с испанцами закончился для него травмой головы и больницей. Теперь он снова в топ-форме.

Сейв Лунева после удара Мбаппе в середине первого тайма, когда француз просто лучше Федора Кудряшова подумал головой о траектории, снова напомнил: есть в сборной России на одна позиция, за которую спокойно. Особенно если считать, что лимит глупостей на крупных турнирах наш первый номер уже исчерпал предыдущим чемпионатом и Кубком конфедераций.

Однако есть моменты, которые все-таки возвращают нас к весьма унылым ожиданиям от обороны против лучших. Погба может раздавать острые передачи часто, даже несмотря на глупые потери и подарки Федору Смолову , а Мбаппе — способен обыгрывать защитников один в один без конца. В очередном примере Граната мы потеряли еще во время паса, когда он не дотянулся до мяча, а с Нойштедтером у Килиана вообще не возникло проблем.

Свежие фланги — Рауш со Смольниковым вместо Жиркова-Самедова — во втором тайме действительно сработали. Команде с новыми краями почти сразу понадобилось отыгрывать уже два мяча, потому что Александр Ерохин затоптал Погба вблизи своей штрафной, а француз наказал прямым ударом.

Ответный гол сборной России получился таким, как будто Федор Смолов все-таки перешел в «Зенит» и идеально наладил взаимодействие со Смольниковым: форвард заранее открывался на дальнюю штангу в отрыве, долго показывал рукой точку, в которую ждет паса, и с фланга получил идеальный пас — с замыканием наш главный форвард справился отлично.

Здесь, в Петербурге, за сборную у Федора вообще все получается отлично: три последних матча — четыре гола. Гол новозеландцам на открытии Кубка конфедераций, дубль Испании и отличный мяч французам. Продолжения серии стоит ждать, когда мы будем сдерживать Салаха и, надеемся, биться за шестое очко плюс гарантию выхода из группы.

Жаль, что как только Станислав Черчесов убрал третьего центрального защитника, Федора Кудряшова, который мог хоть в половине случаев выручать, Мбаппе снова обыграл Нойштедтера и пробил Лунева между ног.

Несмотря на несколько бодрых побегов в сторону чужих штрафной и ударов из-за ее пределов, вместо испанского ничейного сценария получились три гола в наши ворота без симметричного ответа.

Будем успокаивать себя тем, что соперник именно французского или бразильского уровня — спасибо жеребьевке — ждет нас в общем-то только в плей-офф чемпионата мира. Отрабатывать игру против более близких по классу сборных нам можно будет уже после окончания чемпионата России, в конце мая и начале июня, в играх с Австрией и Турцией.

Сейчас 1:6 от звездных Бразилии и Франции говорят нам только о том, что достижение выше выхода из группы на чемпионате мира будет для сборной России удивительным успехом, чудом. Но мы ведь и раньше это знали.