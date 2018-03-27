​Энрике может возглавить «Наполи»

Экс-менеджер «Барселоны» Луис Энрике находится в списке кандидатов на должность главного тренера «Наполи». Об этом сообщает итальянская газета Tuttosport.

На данный момент неизвестно, останется ли нынешний тренер неаполитанцев Маурицио Сарри на своём посту — переговоры по контракту отложены до конца сезона. Исходя из ситуции, руководство клуба рассматривает альтернативные варианты, среди которых приглашение Луиса Энрике.

У Энрике есть небольшой опыт работы в Серии А — в сезоне 2011/12 специалист тренировал «Рому».