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​Энрике может возглавить «Наполи»
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​Энрике может возглавить «Наполи» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Экс-менеджер «Барселоны» Луис Энрике находится в списке кандидатов на должность главного тренера «Наполи». Об этом сообщает итальянская газета Tuttosport.
На данный момент неизвестно, останется ли нынешний тренер неаполитанцев Маурицио Сарри на своём посту — переговоры по контракту отложены до конца сезона. Исходя из ситуции, руководство клуба рассматривает альтернативные варианты, среди которых приглашение Луиса Энрике.
У Энрике есть небольшой опыт работы в Серии А — в сезоне 2011/12 специалист тренировал «Рому».
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