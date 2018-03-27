Мбаппе и Погба уничтожили защиту Черчесова, или как Франция обыграла Россию в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялся очередной афишный товарищеский матч российской сборной. Соперником выступила сборная Франции.

Протокол игры

РОССИЯ

Франция

40' Мбаппе Килиан (0:1)

83' Мбаппе Килиан (1:3)

27 марта. Стадион «Санкт-Петербург» (Санкт-Петербург).

Рассказывать о последнем матче сборной смысла не имеет. Российские болельщики прекрасно помнят, как бразильцы за 15 минут разгромили нашу команду, и только самоотверженная игра Игоря Акинфеева спасла от совсем неприличного счёта. Спарринги с сильными соперниками перед чемпионатом мира — очень важная составляющая предтурнирной подготовки. Поэтому после Ирана мы играем только со статусными командами. Следом за Аргентиной, Испанией и Бразилией в оппонентах значится Франция.

Санкт-Петербург со своим сверхсовременным стадионом принял разозлённых французов. Подопечные Дидье Дешама в прошлом товарищеском матче разрывали колумбийцев первые полчаса, затем бросили играть, и получили 3 мяча, проиграв на «Парк-де-Пренс». Французам серьёзно досталось за расхлябанность, поэтому сегодня ждать от них дружелюбного настроя не стоило. Однако на деле получилось иначе. Первый тайм вообще прошёл будто во сне.

Обе команды не спешили атаковать, уповая на контроль мяча. За первые сорок минут матча лишь по разу акцентировано вступили в игру Льорис и Лунёв. Для начала классную атаку провели наши футболисты. Жирков бросил в прорыв забежавшего Дзагоева, Алан в касание прострелил на Смолова, а Фёдор, опередив Юмтити пробил в Льориса. Французы ответили классным навесом Марсьяля на Дембеле. Мяч после удара Усмана взмыл вверх, и опустился точно на ногу Мбаппе. Килиан с семи метров щёчкой пробил точно по позиции Андрея Лунёва.

Вялое течение матча прервал филигранный пас Погба. Поль вывел на свободное пространство Мбаппе, который грамотно сместился в центр, убрал на замахе защитника, и пробил точно под опорную ногу голкиперу. Всё по учебнику сделал Килиан. Забив гол в раздевалку, французы сподобились и на гол из раздевалки. Наши футболисты ещё не успели устаканить мысли на поле, как Ерохин сфолил на Погба в 26-и метрах от ворот. Поль потрясающим ударом перебросил «стенку», направив мяч точно под штангу. Прыжок Лунёва сделал эпизод краше, но ситуацию не спас.

Игра вновь притихла на пару минут, а затем команды обменялись возможностями после стандартов. Владимир Гранат сначала простил французов, добив мяч с пяти метров мимо ворот. А затем упустил Лорана Косельни у своих ворот. Но Лоран, в свою очередь, тоже момент загубил, отправив мяч точно в руки голкиперу из убойной позиции. В середине второго тайма нашей команде удалась геометрически выверенная атака. Мяч доставили Смольникову, а Игорь вырезал потрясающий кросс на дальний угол вратарской, где Федору Смолову осталось лишь попасть в пустой угол.

После пропущенного мяча гости собрались. Второго поражения со счёта 2:0 Дешаму бы не простили. Французы не рвались в атаку, в основном со стандартов создавая угрозы, однажды опасно пробивал Юмтити после углового, зато в обороне действовали надежно. В концовке матча решил эпизод Килиан Мбаппе, на финтах разбросавший Романа Нойштедтера, и пробивший точно в «домик» Андрею Лунёву. Далее гости выдержали суматошное давление российской сборной, с победой покинув Санкт-Петербург. Российская сборная добротно провела матч, но игра в обороне вновь оставляет желать лучшего.