Индонезийская девочка расскажет о жизни в стране через Instagram Бекхэма

Ранее сообщалось, что футбольный клуб из Майами, созданный Бекхэмом, вошёл в состав MLS.

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