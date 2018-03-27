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Индонезийская девочка расскажет о жизни в стране через Instagram Бекхэма
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Индонезийская девочка расскажет о жизни в стране через Instagram Бекхэма 

RT на русском 2 часа назад
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Реала», а также капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм доверил 15-летней девочке свой Instagram, чтобы она рассказала о нелёгкой судьбе индонезийского ребёнка. «Знакомьтесь, это 15-летняя Срипун из Индонезии. С удовольствием сообщаю вам, что завтра она будет вести мои „Истории“ в Instagram. Она поделится с вами жизнью в Индонезии и тем, как она борется с жестокостью в школе и за её пределами. Не могу дождаться», — написал футболист.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб из Майами, созданный Бекхэмом, вошёл в состав MLS.
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