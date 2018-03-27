Индонезийская девочка расскажет о жизни в стране через Instagram Бекхэма 

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и «Реала», а также капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм доверил 15-летней девочке свой Instagram, чтобы она рассказала о нелёгкой судьбе индонезийского ребёнка. «Знакомьтесь, это 15-летняя Срипун из Индонезии. С удовольствием сообщаю вам, что завтра она будет вести мои „Истории“ в Instagram. Она поделится с вами жизнью в Индонезии и тем, как она борется с жестокостью в школе и за её пределами. Не могу дождаться», — написал футболист.
Ранее сообщалось, что футбольный клуб из Майами, созданный Бекхэмом, вошёл в состав MLS.