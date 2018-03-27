«Трудяга»: у Татьяны Навки после выступления нет сил стоять

Фигуристка Татьяна Навка показала, как чувствует себя после своих выступлений. От усталости артистка не может стоять на ногах, а потому обессилено сидит прямо на полу, подпирая стену.

Спортсменка Татьяна Навка исполняет главную роль в музыкальном шоу на льду «Руслан и Людмила». Отыграв 4 спектакля, артисты, несомненно, едва чувствуют собственные ноги, и оттого уставшая труппа без всякого стеснения села прямо на пол. Желая показать поклонникам, что она полостью отдается выступлению на льду, Татьяна Навка опубликовала снимок, на котором практически спит в коридоре после концерта.

«Уже 4 мюзикла откатали! Вот так исполнители главный ролей переводят дух после шоу, в коридоре на полу!» — объяснила Татьяна. Почитатели всерьез обеспокоились уровнем нагрузки артистов. Ранее Татьяна показывала разнообразные упражнения на силу и ловкость, которые ей даются легко и естественно, что говорит о высоком уровне ее физической подготовки. И если программа выступления так ее выматывает, то, стало быть, это действительно что-то экстраординарное.

Поклонники стали просить Татьяну больше отдыхать и контролировать степень нагрузки, чтобы так сильно не выматываться. По их мнению, здоровье только одно, а потому главное — беречь себя, чтобы еще долгие годы радовать публику своими танцами на льду. «Я надеюсь, Вы успеваете отдыхать! Берегите себя, пожалуйста!» «Да после такого я бы с радостью на коврике уснула» «Устали, берегите себя» «Сегодня были на вашем шоу! Спасибо за положительные эмоции! И не забывайте отдыхать!» «Устали сильно, вы трудяга!»

К слову, в звездной семье спортсменки подрастает достойная смена. Так, ее младшая дочь Надежда великолепно катается на лыжах, чем приятно удивила публику сети, заслужив немало комплиментов.