Роббен: начинаю терять терпение, но договорённости с «Баварией» всё ещё нет

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал о будущем в немецкой команде. Соглашение 34-летнего голландца с клубом истекает летом 2018 года.

«Начинаю терять терпение, а по новому контракту с «Баварией» всё ещё не достигли договорённости.

Для меня это серьёзная проблема. Я пока не знаю, что буду делать в будущем. Когда достигаешь определённого возраста и понимаешь, что закат карьеры близок, нужно принять разумное решение. Могу сказать, что чувствую себя хорошо и готов выступать на высоком уровне ещё не меньше года», — цитирует Роббена BR Sport.