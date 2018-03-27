Ещё
Роббен: начинаю терять терпение, но договорённости с «Баварией» всё ещё нет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роббен: начинаю терять терпение, но договорённости с «Баварией» всё ещё нет 

Чемпионат.com 2 часа назад
Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал о будущем в немецкой команде. Соглашение 34-летнего голландца с клубом истекает летом 2018 года.
«Начинаю терять терпение, а по новому контракту с «Баварией» всё ещё не достигли договорённости.
Для меня это серьёзная проблема. Я пока не знаю, что буду делать в будущем. Когда достигаешь определённого возраста и понимаешь, что закат карьеры близок, нужно принять разумное решение. Могу сказать, что чувствую себя хорошо и готов выступать на высоком уровне ещё не меньше года», — цитирует Роббена BR Sport.
Чемпионат.com: последние новости
Муслин: жаль, что Денисов не будет вызван в сборную России, ей нужен опорник Смолов: Франция — не космос, сборная России не наиграла на поражение Швец: обидно, что не удалось выйти на поле в матче с Бразилией, жду своего шанса
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции136
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов оценил игру сборной с французами7
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Чемпионату мира-2018 готовят «правительственный бойкот»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение