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Дешам: «Отсутствие Гризманна в основе? Мы пробуем разные схемы и разных игроков»
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Дешам: «Отсутствие Гризманна в основе? Мы пробуем разные схемы и разных игроков» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам после победы в контрольном матче над командой России (3:1) объяснил отсутствие в стартовом составе форварда мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна.
— Мы знаем, что умеем создавать моменты, и доказали это снова сегодня. Наша команда забила три отличных мяча, но в первом тайме было много глупых потерь. Почему Гризманн остался в запасе? Мы пробуем разные варианты. Схемы 4-3-3, 4-4-2. У нас много классных исполнителей. В первом тайме я дал шанс сильным форвардам, — передает слова Дешама корреспондент Sport24 Антон Матвеев.
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