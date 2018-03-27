Дидье Дешам: У Смолова есть шансы заиграть в «Ювентусе», он очень качественный игрок

— В первом тайме мы часто теряли мяч в глупых ситуациях, но наша сила в том, что мы хорошо создаем моменты для того, чтобы наши игроки решали эпизод за счет индивидуальных действий. Так и получилось.

— Показалось, Гризманн как будто выступает тренером на поле, помогая партнерам перемещаться. Это его инициатива или вы просите его это делать? — Он просто игрок очень высокого качества. Его подсказки говорят о том, что он очень опытный игрок и много где поиграл. Он — лидер нашей атаки.

— Когда Россия забила, была ли мысль, что сценарий матча с Колумбией повторится? — Иногда в футболе что-то повторяется, а что-то нет. Гол воодушевил россиян, они начали действовать активнее. Но это был наш матч, мы не собирались его отдавать.

— Смолова отправляют в Европу. Может ли он заиграть, например, в «Ювентусе», вашем родном клубе? — У него есть шансы на это. Смолов — очень качественный игрок. Я не видел всех его матчей, но его уровень очень высок, — приводит слова Дешама корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, сборная России уступила Франции со счетом 1:3. В составе французов дубль на счету Килиана Мбаппе, еще один гол со штрафного забил Поль Погба . Россияне ответили точным ударом Федора Смолова . «Советский спорт» провел текстовую трансляцию матча.

В предыдущем товарищеском матче сборная России уступила Бразилии со счетом 0:3.

Перед чемпионатом мира национальная команда проведет еще две контрольные встречи: с Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня). Первый матч на ЧМ-2018 Россия сыграет 14 июня против Саудовской Аравии.