Дмитрий Кириченко: «Результат отрицательный, но на сей раз мы хотя бы забили один гол» 

Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко считает, что команда Франции обыграла Россию в товарищеском матче благодаря исполнительскому мастерству французских футболистов. Игра, прошедшая во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 3:1.
— Результат отрицательный, но по сравнению с предыдущим матчем с Бразилией мы хотя бы забили неплохой гол, — цитируют "Известия" Кириченко. — В остальном всё решило исполнительское мастерство Мбаппе и Погба, порадовавших зрителей превосходными мячами. Однозначно что-то надо делать с обороной: в двух встречах подряд пропускаем по три гола. Очевидно, что при такой эпидемии травм среди защитников выбор у Черчесова очень ограничен и ему придется тасовать эту линию и искать оптимальные сочетания вплоть до первого матча чемпионата мира. И надеяться, что хотя бы Джикия успеет восстановиться.