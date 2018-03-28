Ещё
Дмитрий Кириченко: «Результат отрицательный, но на сей раз мы хотя бы забили один гол»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Кириченко: «Результат отрицательный, но на сей раз мы хотя бы забили один гол» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Бывший форвард сборной России Дмитрий Кириченко считает, что команда Франции обыграла Россию в товарищеском матче благодаря исполнительскому мастерству французских футболистов. Игра, прошедшая во вторник в Санкт-Петербурге, завершилась победой гостей со счетом 3:1.
— Результат отрицательный, но по сравнению с предыдущим матчем с Бразилией мы хотя бы забили неплохой гол, — цитируют "Известия" Кириченко. — В остальном всё решило исполнительское мастерство Мбаппе и Погба, порадовавших зрителей превосходными мячами. Однозначно что-то надо делать с обороной: в двух встречах подряд пропускаем по три гола. Очевидно, что при такой эпидемии травм среди защитников выбор у Черчесова очень ограничен и ему придется тасовать эту линию и искать оптимальные сочетания вплоть до первого матча чемпионата мира. И надеяться, что хотя бы Джикия успеет восстановиться.
Спорт-Экспресс: последние новости
Вебер сыграл 25 матчей с трещиной в ноге Гол Караваева принес Украине победу над Японией "Казань Арена" примет вторую квалификацию на Кубок России по киберфутболу
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции158
Черчесов оценил игру сборной с французами9
Тренер сборной Франции объяснил отказ от траурных повязок
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Британцы раскрыли детали бойкота ЧМ-201861
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение