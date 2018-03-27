Кириченко о результатах сборной России: «Мы однозначно ниже уровнем, ничего удивительного нет»

Бывший нападающий сборной России, ныне тренер Дмитрий Кириченко считает, что последние результаты национальной команды против Аргентины, Испании, Бразилии и Франции (3 поражения, 1 ничья. Прим. Sport24.ru) неудивительны. Сегодня, 27 марта, россияне уступили французам (1:3).

«Голы были забиты за счет высокого индивидуального мастерства. Не сказать, что у нас сильно кто-то проваливался, но исполнительское мастерство того же Мбаппе… Это, конечно игрок топ-класса.

Вы знаете, это в принципе логично, потому что Россия не топ сборная. Мы играли с лучшими сборными мира в последнее время. Из лучших сборных мы не играли только с Германии. Мы однозначно ниже уровнем, поэтому ничего удивительного нет», — сказал Кириченко в интервью корреспонденту Sport24.ru Гранту Гетадаряну.

Также Кириченко выразил мнение, что полузащитнику ЦСКА и сборной России Александру Головину стоит попробовать свои силы в топ-чемпионате.

«Чемпионат мира многое покажет. Игрок очень перспективный и, конечно, в идеале ему стоит уезжать в Европу, потому что у него очень сильные задатки. Но здесь не все зависит от Головина», — подчеркнул Кириченко.