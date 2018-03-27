Ан. Миранчук: не знаю, почему не развили успех после 1:2. Не хватило реализации

Полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился мыслями о товарищеском матче с национальной командой Франции (1:3).

«Черчесов дал мне задание воодушевить своей игрой, агрессией, показать партнёрам, что ещё есть время, можем забить, где-то больше подержать мяч, найти взаимопонимание с партнёрами. В общем, помочь в более комбинационном плане. Удалось ли? В принципе, были опасные моменты. Где-то, конечно, можно было сыграть острее, но при этом считаю, что вышел достаточно неплохо. Всегда есть над чем работать. Считаю, игры с такими командами дают больше уверенности, чем если бы мы играли с кем-то другим. Спасибо болельщикам, что пришли. Мы смотрим на всё с позитивом.

Не знаю, почему не развили успех после счёта 1:2. Наверное, в этот момент надо было ещё больше добавить, реализовать свои моменты. Но, наверное, не хватило реализации, как и в первом матче с бразильцами. Значит, будем работать над реализацией. То, что в обеих играх наши соперники прибавляли во вторых таймах, — это нормально. Нам противостояли атлетичные ребята, у французов все футболисты немаленькие, все готовы играть на топ-уровне. Мы стараемся тоже как-то поддерживать этот уровень, ничем не уступаем в плане физики. Поэтому всё нормально.

Не загоняют ли постоянные поражения в психологическую яму? Смотря кого. Для меня это повод сделать правильные выводы. С такими командами наоборот интереснее играть, чем с менее сильными соперниками. Допустим, выиграли бы и считали, что всё в порядке. При этом минусы всё равно были бы, а с такими командами сразу видно, в чём минусы. Поэтому надо сделать выводы, и тогда будем прибавлять. Надеюсь, что в дальнейшем будем всё сильнее и сильнее», — сказал Миранчук в эфире программы «Тотальный футбол».