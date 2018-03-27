Валерий Газзаев: Чемпионат мира будем ждать с волнением и сдержанным оптимизмом 

Сборная России уныла на фоне топ-соперников. Но сейчас важно не это «По матчам с ведущими командами мира мы увидели наши проблемы и фронт необходимых работ. Тренерский штаб должен сделать соответствующие выводы, иначе у нас будут проблемы с выходом из группы на чемпионате мира. Индивидуальные позиции, тактическая схема, командные взаимодействия — в чем мы проигрываем, что нужно сделать. Наша полузащита и атака более-менее сбалансированы. Не для того, чтобы выиграть чемпионат мира, конечно, но они неплохие. А с обороной проблема. Но эту проблему нужно было предвидеть и решать заранее.
Если посмотреть, из чего выбирать сейчас, оборона ЦСКА, на мой взгляд, выглядит наиболее стабильной за счет опыта, мастерства и всего остального. Да, возраст, но опыт вместе с молодостью всегда дает позитивный результат. Говорят, они, что уже закончили — ну сделайте им такое предложение, от которого они не откажутся. А зачем натурализовали Нойштедтера и Рауша, для меня непонятно.
Чемпионат мира будем ждать с волнением и сдержанным оптимизмом. Это наша сборная, мы должны поддерживать ее, желать ей удачи. Мы должны были с 2010 года готовиться к этому турниру, чтобы создать сильную амбициозную команду, которая бы показала достойный результат. Эта команда должна была пройти два чемпионата Европы, чемпионат мира, Кубок конфедераций… Вот такая должна была быть подготовка. Но, к сожалению, РФС не сделал ничего, чтобы сегодня мы могли стремились к этому результату», — приводит слова Газзаева Sport24.ru.