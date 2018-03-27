Ещё
Валерий Газзаев: Чемпионат мира будем ждать с волнением и сдержанным оптимизмом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Валерий Газзаев: Чемпионат мира будем ждать с волнением и сдержанным оптимизмом 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Советский спорт
Сборная России уныла на фоне топ-соперников. Но сейчас важно не это  «По матчам с ведущими командами мира мы увидели наши проблемы и фронт необходимых работ. Тренерский штаб должен сделать соответствующие выводы, иначе у нас будут проблемы с выходом из группы на чемпионате мира. Индивидуальные позиции, тактическая схема, командные взаимодействия — в чем мы проигрываем, что нужно сделать. Наша полузащита и атака более-менее сбалансированы. Не для того, чтобы выиграть чемпионат мира, конечно, но они неплохие. А с обороной проблема. Но эту проблему нужно было предвидеть и решать заранее.
Если посмотреть, из чего выбирать сейчас, оборона ЦСКА, на мой взгляд, выглядит наиболее стабильной за счет опыта, мастерства и всего остального. Да, возраст, но опыт вместе с молодостью всегда дает позитивный результат. Говорят, они, что уже закончили — ну сделайте им такое предложение, от которого они не откажутся. А зачем натурализовали Нойштедтера и Рауша, для меня непонятно.
Чемпионат мира будем ждать с волнением и сдержанным оптимизмом. Это наша сборная, мы должны поддерживать ее, желать ей удачи. Мы должны были с 2010 года готовиться к этому турниру, чтобы создать сильную амбициозную команду, которая бы показала достойный результат. Эта команда должна была пройти два чемпионата Европы, чемпионат мира, Кубок конфедераций… Вот такая должна была быть подготовка. Но, к сожалению, РФС не сделал ничего, чтобы сегодня мы могли стремились к этому результату», — приводит слова Газзаева Sport24.ru.
Советский спорт: последние новости
Федор Смолов: Надо быть глупцом, чтобы пытаться сравнивать уровень мастерства сборной Бразилии и наш Александр Бубнов: Сборная готова к чемпионату мира процентов на 40 Константин Рауш: С Францией было тяжело, но не думаю, что мы играли плохо
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции136
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов оценил игру сборной с французами7
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Чемпионату мира-2018 готовят «правительственный бойкот»
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение