Валерий Газзаев: Чемпионат мира будем ждать с волнением и сдержанным оптимизмом

Сборная России уныла на фоне топ-соперников. Но сейчас важно не это «По матчам с ведущими командами мира мы увидели наши проблемы и фронт необходимых работ. Тренерский штаб должен сделать соответствующие выводы, иначе у нас будут проблемы с выходом из группы на чемпионате мира. Индивидуальные позиции, тактическая схема, командные взаимодействия — в чем мы проигрываем, что нужно сделать. Наша полузащита и атака более-менее сбалансированы. Не для того, чтобы выиграть чемпионат мира, конечно, но они неплохие. А с обороной проблема. Но эту проблему нужно было предвидеть и решать заранее.

Если посмотреть, из чего выбирать сейчас, оборона ЦСКА, на мой взгляд, выглядит наиболее стабильной за счет опыта, мастерства и всего остального. Да, возраст, но опыт вместе с молодостью всегда дает позитивный результат. Говорят, они, что уже закончили — ну сделайте им такое предложение, от которого они не откажутся. А зачем натурализовали Нойштедтера и Рауша, для меня непонятно.