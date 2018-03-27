Член исполкома РФС Лебедев: «Нойштедтер? Я с первого дня говорил, что он не звезда мирового уровня» 

Вице-спикер Госдумы, член исполнительного комитета РФС Игорь Лебедев поделился своим мнением насчет натурализации игроков в сборной России.
«Я с первого дня говорил, что Нойштедтер — не звезда мирового уровня. И сборная России ничуть не приобрела с тем, дав ему российское гражданство. Что касается Рауша, я понимаю он получше немного играет, сейчас перешел в российский чемпионат и выглядит неплохо. Марио Фернандес, к сожалению, травмирован. Гильерме вообще выпал из поля зрения Черчесова, хотя он выступает в команде, которая борется за золото РФПЛ. Он лучше Габулова, пропустившего 12 мячей в «Брюгге», и которого там посадили на скамейку. Конечно главному тренеру виднее советовать ему мы не будем, это так сказать взгляд со стороны. Натурализовать нужно и можно.
С помощью натурализованных спортсменов мы победили на зимней Олимпиаде в Сочи, потому что без двух золотых медалей конькобежца (Виктора Ана) и сноубордиста (Вика Уайлда) мы бы не взяли столько золота, сколько у нас было. Также и в футболе. Если бы можно было натурализовать Месси и Роналду, это конечно был бы другой разговор. А так мы пока ограничиваемся непонятно кем. Какими-то третьесортными игроками. На тех позициях что они играют, у нас есть свои ребята. К сожалению, травмы очень сильно ударили по сборной России. 1:6 за два матча — это больно», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.