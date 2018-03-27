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Станислав Черчесов: Нойштедтер давно не играл в сборной на таком уровне. Он сыграл с листа
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Станислав Черчесов: Нойштедтер давно не играл в сборной на таком уровне. Он сыграл с листа 

Советский спорт 1 час назад
— Как оцените игру Нойштедтера? — Сначала охарактеризую игру команды, а к вашему вопросу вернусь позже.
— Россия готова к атакующему футболу против топ-команд? — Есть качество игры и зрелищность, а есть результат. После матча с Аргентиной было много критики, что мы играли от обороны и в концовке получили гол из офсайда. С Бразилией первый тайм мы играли в обороне, а во втором начали атаковать. Сегодня с первых минут начали играть в атаку. Матчи с такими командами показывают, что как только мы начинаем раскрываться — начинаются проблемы. Хочется играть позиционно и атаковать, но пока не очень все получается. Старались идти вперед, несмотря на результат. Игру против Франции мы провели лучше, чем против Бразилии. Если бы против нас были не французы — результат мог бы быть другим.
— А теперь про Нойштедтера. — Есть качество игры и отношение к игре. По второму ни к кому нареканий нет. Роман давно не играл в сборной на таком уровне. Он сыграл с листа. Надо будет посмотреть еще раз видео. Определенные просчеты, возможно, были, но если они и были, Роман услышит их от меня лично после разбора, а не через прессу, — приводит слова Черчесова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, сборная России уступила Франции со счетом 1:3. В составе французов дубль на счету Килиана Мбаппе, еще один гол со штрафного забил Поль Погба. Россияне ответили точным ударом Федора Смолова. «Советский спорт» провел текстовую трансляцию матча.
В предыдущем товарищеском матче сборная России уступила Бразилии со счетом 0:3.
Перед чемпионатом мира национальная команда проведет еще две контрольные встречи: с Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня). Первый матч на ЧМ-2018 Россия сыграет 14 июня против Саудовской Аравии.
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