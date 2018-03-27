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Помощники арбитра Карасева успешно сдали тест ФИФА
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Помощники арбитра Карасева успешно сдали тест ФИФА 

Спорт-Экспресс 1 час назад
По данным «СЭ», судьи-помощники Тихон Калугин и Антон Аверьянов успешно сдали тест ФИФА на сборе в ОАЭ. Этот сбор стал очередным этапом подготовки арбитров, претендующих на попадание в число рефери, которые будут работать на чемпионате мира-2018 в России. Ассистенты Калугин и Аверьянов входят в бригаду Сергея Карасева. Окончательный список судей пока не определен.
Помимо Карасева в конце прошлого года в число возможных представителей Европы на мировом первенстве попали: Феликс Брих (Германия), Джюнейт Чакыр (Турция), Бьерн Кайперс (Голландия), Шимон Марчиняк (Польша), Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания), Милорад Мажич (Сербия), Джанлука Рокки (Италия), Дамир Скомина (Словения) и Клеман Тюрпен (Франция). (Александр БОБРОВ)
Чемпионат мира в России примут 12 арен: московские «Стадион Лужники» и «Стадион Спартак», «Стадион Санкт-Петербург», «Казань Арена», «Стадион Фишт» в Сочи, «Стадион Калининград», «Мордовия Арена» в Саранске, «Волгоград Арена», «Стадион Нижний Новгород», «Самара Арена», «Ростов Арена» и «Екатеринбург Арена». Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля.
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