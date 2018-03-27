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Заболотный: на нас со Смоловым лежит большая ответственность, и мы не подведём
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Заболотный: на нас со Смоловым лежит большая ответственность, и мы не подведём 

Чемпионат.com 1 час назад
Нападающий сборной России Антон Заболотный дал комментарии после товарищеского матча с командой Франции (1:3).
«По сравнению с прошлой игрой многое сегодня получалось. К сожалению, результат не в нашу пользу, но мы прибавляем, двигаемся дальше и делаем работу над ошибками. Тренер подчеркнул это. Будем готовиться к чемпионату мира.
Ничего критичного в обороне не было. Это подготовка, главное — официальные игры. Мы набираем форму с хорошими сборными из первой пятёрки.
Обсуждали со Смоловым в раздевалке, что можем сравнять счёт. К сожалению, пропустили. На последних минутах делали всё, что могли. Ответственность есть у каждого игрока сборной России, потому что мы отвечаем за страну. Это не давление, а мотивация. На нас с Федей лежит большая ответственность, и мы не подведём», — передаёт слова Заболотного корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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