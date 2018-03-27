Заболотный: на нас со Смоловым лежит большая ответственность, и мы не подведём

Нападающий сборной России Антон Заболотный дал комментарии после товарищеского матча с командой Франции (1:3).

«По сравнению с прошлой игрой многое сегодня получалось. К сожалению, результат не в нашу пользу, но мы прибавляем, двигаемся дальше и делаем работу над ошибками. Тренер подчеркнул это. Будем готовиться к чемпионату мира.

Ничего критичного в обороне не было. Это подготовка, главное — официальные игры. Мы набираем форму с хорошими сборными из первой пятёрки.