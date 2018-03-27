Павлюченко: говорил Дзюбе, чтобы убрал эмоции. Это сборная — в неё попадать надо

«В сборной сейчас могут играть Кокорин, Смолов и Дзюба, а больше никого в национальной команде из нападающих не вижу. Дзюбу знаю много лет и тоже говорил ему: «Включай голову. Ну зачем тебе это надо? Скоро чемпионат мира, и это всё-таки сборная. Туда наоборот надо попадать, а не ругаться». Не знаю, что там произошло, поскольку не был в команде, но иногда какие-то свои эмоции надо убирать», — сказал Павлюченко в эфире программы «Тотальный футбол».