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Павлюченко: говорил Дзюбе, чтобы убрал эмоции. Это сборная — в неё попадать надо
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Павлюченко: говорил Дзюбе, чтобы убрал эмоции. Это сборная — в неё попадать надо 

Чемпионат.com 1 час назад
Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мыслями о сборной России и рассказал о взаимоотношениях с форвардом тульского «Арсенала» Артёмом Дзюбой.
«В сборной сейчас могут играть Кокорин, Смолов и Дзюба, а больше никого в национальной команде из нападающих не вижу. Дзюбу знаю много лет и тоже говорил ему: «Включай голову. Ну зачем тебе это надо? Скоро чемпионат мира, и это всё-таки сборная. Туда наоборот надо попадать, а не ругаться». Не знаю, что там произошло, поскольку не был в команде, но иногда какие-то свои эмоции надо убирать», — сказал Павлюченко в эфире программы «Тотальный футбол».
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