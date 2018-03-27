Не заболел ли Черчесов? Симптомы налицо… Колонка Юрия Цыбанева

Игра в бирюльки закончилась. В прошлом году некоторые наши соперники, прежде всего Бельгия и Испания, будучи сосредоточены на вопросе отбора, проявили к ней склонность. Тогда контрольные игры их ни к чему не обязывали. Теперь по-другому. Теперь у всех в фокусе внимания собственно чемпионат мира. И работают на него прямой наводкой. Оттого и суммарные 1 — 6 от Бразилии и Франции против осенних почетных 3 — 4 от Аргентины с Испанией.

Но вот парадокс. Возникает ощущение, что мы-то, освобожденные от отборочных хлопот, в установленные сроки подготовительно-контрольных работ явно не укладываемся… Точнее говоря — не укладывается Станислав Черчесов . Я посмотрел на ротацию в матче с французами — и невольно подумал: еще бы годик нашему тренеру — на то, чтобы и дальше смаковать варианты…

Нет, ну правда. Вот вышли Смольников (с начала второго тайма) и Черышев (на концовку). И обнаружилось, что этот вариант на флангах дает ощутимую прибавку скорости. А значит, и дополнительные возможности растягивать оборону соперника. Причем, заметьте, без особого ущерба для обороны собственной — коль скоро до появления Смольникова правым латералем полтора матча служил малозащитный Самедов.

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Теперь на собранном материале нам предстоит формировать заявку на ЧМ — а перспективный вариант толком не опробован. И другой, совсем уж жизненно необходимый, — тоже. Имею в виду, кончено, центр обороны. Ну к чему Станиславу Саламовичу было проверять в связке с казанцами Нойштедтера, скажите на милость?! Достаточно было посмотреть видеонарезки с финального турнира Евро, чтобы узнать степень его расторопности. Но выходит на игру тем не менее Нойштедтер, дважды легко пускает мимо себя Мбаппе… А альтернативный Швец — ну кто-то же должен быть Кутепову и Нойштедтеру альтернативой, иначе совсем беда — сперва выходит в среднюю линию, и только потом опускается в тыл. Притом что Швец уж по меньшей мере резче Нойштедтера, да и на стандартах у чужих ворот — это тоже нужно принимать в расчет — вполне убедителен.

Словом, будь воля Станислава Саламовича, он бы, наверное, с легким сердцем записал в заявку на ЧМ по три-четыре фамилии на большинство позиций. Придется записать поменьше — но широкая ротация продолжится, ничуть не сомневаюсь, и непосредственно по ходу ЧМ. Что называется — твори, выдумывай, пробуй… До бесконечности.

Впрочем, кое-что в матче с французами прояснилось, пусть и немногое. Хорошо приложился к своей форвардской тарелке Смолов: четыре острых завершения, включившие гол, — это достойно. Оптимальной в сложившихся обстоятельствах выглядела опорная зона: Ерохин и Головин — лучшее сочетание, если ставить во главу угла создание максимальной плотности. Вряд ли стоит разбивать казанскую пару в обороне: Гранат и Кудряшов хотя бы сыгранны. Но партнер им, еще раз подчеркну, нужен другой, не Кутепов и не Нойштедтер!

К стартовому матчу 14 июня хорошо бы, конечно, наиграть-закрепить что-то толковое. Но об этом остается только мечтать по причине страстного тяготения Станислава Саламовича к ротации. Словно болезнь какая-то… Ротомания.