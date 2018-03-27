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Станислав Черчесов: С Игнашевичем встретились в ресторане. Он, кстати заплатил
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Станислав Черчесов: С Игнашевичем встретились в ресторане. Он, кстати заплатил 

Советский спорт 1 час назад
— Игнашевич вроде бы не закончил карьеру. Почему его не вызвать? — Мы все время называем фамилии… Если система не работает, то какой-то конкретный футболист не поможет. Если игрок заканчивает со сборной, то он заканчивает.
— Он приостановил карьеру. — Он говорил, что закончил. Поверьте, я говорил с ним, когда пришел в сборную. Мы встретились в ресторане. Он, кстати, заплатил, — приводит слова Черчесова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, сборная России уступила Франции со счетом 1:3. В составе французов дубль на счету Килиана Мбаппе, еще один гол со штрафного забил Поль Погба. Россияне ответили точным ударом Федора Смолова. «Советский спорт» провел текстовую трансляцию матча.
В предыдущем товарищеском матче сборная России уступила Бразилии со счетом 0:3.
Перед чемпионатом мира национальная команда проведет еще две контрольные встречи: с Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня). Первый матч на ЧМ-2018 Россия сыграет 14 июня против Саудовской Аравии.
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