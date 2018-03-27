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Блогер Вячеслав Максюта: Не убивайте в нас веру в человечность
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Блогер Вячеслав Максюта: Не убивайте в нас веру в человечность 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
В сетях множество высказываний типа: «Вам власть лжёт», «Отцу погибших детей сказали: хватит пиариться», «Тулеев запретил говорить правду о погибших», «Матери не дали пожарные вытащить ребёнка из огня», ….
Уважаемые блогеры, помните о Судном Дне, он обязательно наступит. Клеветой и разжиганием ненависти можно заработать очень серьёзные «болячки» себе и своим потомкам. Бумеранг всегда возвращается.
Люди, давайте будем людьми! Произошла трагедия, попавшим в неё нужна помощь. Встаньте рядом, помогите словом, делом, деньгами, пригласите к себе в дом, купите цветы…, но зачем же терзать родных погибших, души самих погибших своим гневом и ненавистью. Ну если вам больно, вам же не скоблят по больному месту скальпелем, а прикладывают мягкое, дуют на ранку, зачем же тролить и вбрасывать фейки?
Давайте по-христиански протянем руку помощи, скажем доброе слово и успокоим родных. Хотите уколоть власть, но не делайте это в рамках этой трагедии, не бередите сердца матерей, несущих утрату своих детей, не убивайте в нас веру в человечность. Давайте снимем шапку, встанем на колено, опустим голову и почтим память молчанием!
Можно разделить горе, а можно его приумножить! Давайте будем рядом, они в нас очень нуждаются!
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