НХЛ одобрила новое правило атаки на вратаря

Совет директоров национальной хоккейной лиги (НХЛ​) во вторник утвердил изменения в правилах лиги. Как сообщает российская версия официального сайта НХЛ, изменения были рекомендованы генеральными менеджерами НХЛ после их мартовской встречи, а затем одобрены комитетом НХЛ/НХЛПА по проведению соревнований.

Обновленное правило вступит в силу со среды, 28 марта: (ii) Голевые эпизоды с возможной «Атакой на вратаря» © Стандартная процедура отмены взятия ворот, если в игровом эпизоде на льду был определен «ГОЛ»: Оперативный штаб НХЛ (в состав которого в рамках принятия решения должен входить бывший судья из судейского корпуса) после просмотра всех возможных повторов и консультации с рефери, принявшим первоначальное решение, определяет, что гол следует отменить в связи с «Атакой на вратаря», как описано в пунктах правил 69.1, 69.3 и 69.4 ​ (d) Стандартная процедура отмены принятого решения, если на льду взятие ворот не было зафиксировано: Оперативный штаб НХЛ (в состав которого в рамках принятия решения должен входить бывший судья из судейского корпуса), после просмотра всех доступных повторов и консультации с рефери, принявшим первоначальное решение, определяет, что гол следовало засчитать, потому что: (i) контакта с вратарем и никакой помехи голкиперу не было; или (ii) атакующего игрока толкнули или с помощью нарушения правил вынудили пойти на столкновение с голкипером; или (iii) позиция атакующего игрока в пределах площади ворот не повлияла на способность вратаря отразить бросок и, по сути, не оказала существенного влияния на игровой эпизод.