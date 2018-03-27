Дешам: «Гол Смолова вдохновил россиян, но это не стало для нас проблемой»

— Как Вы проанализируете эту победу? Что понравилось, что нет?

— У нас есть командная мощь, чтобы создавать ситуации, доводить их до результата. Три гола — это как раз результат нашей силы. Всегда можно делать лучше. Например, в первом тайме много теряли мяч, были глупые ошибки, но повторюсь, у нас есть сила, чтобы выигрывать матчи.

— Это первый раз, когда вы играете 4-3-3. Что думаете об этом выборе, и как играли без Гризманна в начале?

— На самом деле, это разные системы, но обе интересны. У нас были возможности перехода, иногда играли слишком в линию. Конечно, 4-4-2 — другая линия, больше с опорой на центр, но всё равно игра в три нападающих, каждый из которых может принять мяч. Мы можем использовать обе схемы.

— Гризманн на поле часто подсказывает партнёрам. Он как будто является послом тренера на поле. Ведётся ли с ним какая-то дополнительная работа, или это его инициатива?

— Он не тренер, он игрок. Ему ещё играть и играть. Он — игрок высокого качества, и его подсказки подчёркивают это, когда он делится своим опытом с партнёрами.

— Когда Россия забил гол, появился ли страх, что повторится история пятницы?

— В футболе иногда что-то повторяется, иногда — нет. Для них этот гол стал воодушевлением, они стали играть активнее, но для нас это не стало проблемой. Мы продолжали действовать в своём ключе, в итоге забили третий гол.

Смолова сейчас отправляют в Европу. Может ли Фёдор Смолов заиграть в том же «Ювентусе», например?

— Это качественный игрок, способный сохранять мяч, играть на острие. Я не видел всего его матчи, но видно, что это очень хороший футболист.

— Что скажете по составу команды? Остались ли у Вас вопросы по каким-то игрокам?

— Сложно ответить. Победа — это всегда коллективные действия. Есть игроки, которые лучшие индивидуально, но я говорил, что у нас 23 игрока. В обоих матчах играли все игроки. Несмотря на пятничную неудачу, ещё будет возможность посмотреть игроков. Как и у моего коллеги Черчесова, у нас будет такая возможность вплоть до финального оглашения состава.

Поль Погба очень результативен, но менее эффективен в обороне. Как думаете, надо что-то менять?

— Я думаю, что он сегодня играл очень вовлеченно. У него была креативность, качественный пас. От него много ждут, я многого от него требую. Но именно сегодня в такой системе он мог больше играть в нападении, чем в защите.