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Дм. Черышев: после выхода Дениса сборная России стала играть агрессивнее
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Дм. Черышев: после выхода Дениса сборная России стала играть агрессивнее 

Чемпионат.com 1 час назад
Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Вильярреала» и сборной России Дениса Черышева, прокомментировал выступление сына на матче со сборной Франции (1:3). «Вы знаете, что Денис — профессионал. Черчесов ему сразу сказал, что приглашает в сборную для ознакомления. Естественно, они должны посмотреть, как он выглядит. Самое главное — найти ему позицию на поле для того, чтобы правильно использовать те качества, которые есть у Дениса. После его выхода на поле команда поменяла систему, играла более агрессивно, и мне понравилось, как в последние 10 минут сыграл Денис. Он старался больше атаковать, шёл в обыгрыш, брал на себя инициативу.
У Черчесова появляется вариант смены системы игры. Если команда будет выигрывать или проигрывать на чемпионате мира, то у тренера появится возможность правильно использовать футбольные качества Дениса», — сказал Черышев в эфире программы «Тотальный футбол».
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