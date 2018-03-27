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Швейцария разгромила Панаму — у Цубера «гол+пас»
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Швейцария разгромила Панаму — у Цубера «гол+пас» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Сборная Швейцарии в товарищеском матче разгромила Панаму (6:0). Голы на счету Блерима Джемаили, Гранита Джаки, Бреля Эмболо, Йосипа Дрмича и Фабиана Фрая. Бывший полузащитник ЦСКА Стивен Цубер отметился забитым мячом и результативной передачей.
Напомним, обе команды сыграют на чемпионате мира-2018 в России. Швейцарцы в группе E встретятся с Бразилией (17 июня), Сербией (22 июня) и Коста-Рикой (27 июня). Панама на мировом первенстве в квартете G встретится с Бельгией (18 июня), Англией (24 июня) и Тунисом (28 июня).
Ранее состоялся товарищеский матч между сборными Азербайджана и Македонии, команды не смогли выявить победителя — 1:1.
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