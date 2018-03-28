Капитан «Трактора» Шинин: многие смеялись, когда нам поставили задачу выйти в финал конференции КХЛ

Капитан челябинского «Трактора» Александр Шинин поделился впечатлениями от выхода команды в финал Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Эмоции переполняют! Мы до конца верили друг в друга, и нам удалось выйти в финал Востока. Хотя если вспомнить, то, когда в начале сезона нам президент клуба поставил задачу выйти в финал конференции, очень многие смеялись и говорили: „Вы чего народ-то смешите?“ — приводят слова Шинина РИА Новости Он также отметил, что достигли успеха благодаря работе и сплочённости коллектива. Ранее „Трактор“ вышел в финал Восточной конференции КХЛ.