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Капитан «Трактора» Шинин: многие смеялись, когда нам поставили задачу выйти в финал конференции КХЛ
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Капитан «Трактора» Шинин: многие смеялись, когда нам поставили задачу выйти в финал конференции КХЛ 

RT на русском 2 часа назад
Капитан челябинского «Трактора» Александр Шинин поделился впечатлениями от выхода команды в финал Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Эмоции переполняют! Мы до конца верили друг в друга, и нам удалось выйти в финал Востока. Хотя если вспомнить, то, когда в начале сезона нам президент клуба поставил задачу выйти в финал конференции, очень многие смеялись и говорили: „Вы чего народ-то смешите?“ — приводят слова Шинина РИА Новости.
Он также отметил, что достигли успеха благодаря работе и сплочённости коллектива.
Ранее „Трактор“ вышел в финал Восточной конференции КХЛ.
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