Смолов: Франция — не космос, сборная России не наиграла на поражение

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов прокомментировал результат товарищеской встречи между сборными России и Франции (1:3).

«Эмоции неоднозначные. Все прекрасно видели, что мы местами играли на равных, создавали моменты и могли забить не один гол. Мы не наиграли на поражение. Футбол — это командная игра, и результат — превыше всего, поэтому обидно.

Сборная Франции — это не космос, но с соперниками такого уровня нельзя допускать ни малейшей ошибки, потому что они приводят к голам в наши ворота. У Франции исполнители такого уровня, что за малейшую оплошность они наказывают.

Когда счёт был 1:2, было ощущение, что мы можем додавить и сравнять счёт. На поле я был уверен, что французы подсели, в том числе из-за того, что здесь воздух немного спёртый из-за закрытой крыши, и им было непривычно играть.

Насколько сборная России готова к чемпионату мира? Лучше спросите у главного тренера. Болельщики реагируют больше на счёт, чем на игру. Сейчас мы уже не можем его изменить. Когда мы уже были в Питере, к Саше Самедову подошел болельщик «Спартака» и сказал: «Вы с Бразилией не старались». Александр спросил, почему не старались, а болельщик ответил: «Старались с Испанией — была ничья, а сейчас — нет, поэтому проиграли».

Нужно быть очевидным глупцом, чтобы сравнивать уровень сборной Бразилии и наш. Даже если сравнить состав, там все футболисты играют не просто в топовых чемпионатах, а в топовых клубах и являются их ведущими игроками. После чемпионата России, где ты не можешь играть на максимуме, если уровень сопротивления не заставляет тебя играть на 120%, очень тяжело переключиться, сыграть с чистого листа против Бразилии.