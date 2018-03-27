СмоловиЧерышев — о поражении 1:3 сборной Франции в товарищеском матче

После поражения французам российские игроки приятно удивили.

Сборная России уступила команде Франции в товарищеском матче в Санкт-Петербурге со счётом 1:3. На удивление поражение не остановило игроков от общения с журналистами. Большинство футболистов провели много времени в микст-зоне, а это большая редкость сегодня. Но только не Андрей Лунёв , он почему-то отказался говорить. Так расстроился из-за пропущенных мячей? Настоящим героем стал Антон Заболотный , он остановился перед журналистами четыре раза!

«Мы отвечаем за страну»

— По сравнению с прошлой игрой, многое сегодня получалось, — уверенно заявил Антон. — К сожалению, результат не в нашу пользу, но мы прибавляем, двигаемся дальше и делаем работу над ошибками. Тренер подчеркнул это. Будем готовиться к чемпионату мира. — Опять пропустили три мяча. Что с защитой? — Ничего критичного в обороне не было. Это подготовка, главное, официальные игры. Мы набираем форму с хорошими сборными, из первой пятёрки. — Когда Смолов забил, появилась ли надежда отыграться? — Обсуждали с Фёдором в раздевалке, что можем сравнять счёт. К сожалению, пропустили. На последних минутах делали всё, что могли. Ответственность есть у каждого игрока сборной России, потому что мы отвечаем за страну. Это не давление, а мотивация. На нас с Федей лежит большая ответственность, и мы не подведём.

Был любезен Роман Нойштедтер . — Я первый раз играл в основном составе этой команды, — признался защитник. — На мой взгляд, нам нужно больше проводить времени вместе, чтобы готовиться к чемпионату мира. — Как вам на стадионе в Петербурге? — Я тут впервые. Красивая и комфортная арена. Газон бывает и лучше, но этот хороший.

— В Турции лучше? — Ну, там погода другая.

«Франция — это не космос»

Все ждали Фёдора Смолова . Правда, никто не надеялся, что и наш главный бомбардир заговорит. Первой группе журналистов он бросил: «Сегодня играли все». А потом исправился и был просто прекрасен — дал два огромных интервью (сначала телеканалам, а потом и пишущей прессе). — Эмоции неоднозначные, — начал Смолов. — Все прекрасно видели, что мы местами играли на равных, создавали моменты и могли забить не один гол. Мы не наиграли на поражение. Футбол — это командная игра, и результат — превыше всего, поэтому обидно.

— Сборная Франции — это космос? — Это не космос, но с соперниками такого уровня нельзя допускать ни малейшей ошибки, потому что они приводят к голам в наши ворота. У Франции исполнители такого уровня, что за малейшую оплошность они наказывают. — Когда забили, верили в победу? — Было ощущение, что мы можем додавить и сравнять счёт. На поле я был уверен, что французы подсели, в том числе из-за того, что здесь воздух немного спёртый из-за закрытой крыши, и им было непривычно играть. — Насколько сборная России готова к чемпионату мира? — Лучше спросите у главного тренера. Болельщики реагируют больше на счёт, чем на игру. Сейчас мы уже не можем его изменить. Когда мы уже были в Питере, к Саше Самедову подошёл болельщик «Спартака» и сказал: «Вы с Бразилией не старались». Александр спросил, почему не старались, а болельщик ответил: «Старались с Испанией — была ничья, а сейчас — нет, поэтому проиграли». — Мы ещё не уровень Бразилии? — Нужно быть очевидным глупцом, чтобы сравнивать уровень сборной Бразилии и наш. Даже если сравнить состав, там все футболисты играют не просто в топовых чемпионатах, а в топовых клубах и являются их ведущими игроками. После чемпионата России, где ты не можешь играть на максимуме, если уровень сопротивления не заставляет тебя играть на 120%, очень тяжело переключиться, сыграть с чистого листа против Бразилии. — Почему перед чемпионатом мира вы играли с Бразилией и Францией? — Ещё 79 дней до первого матча, и у нас ещё две товарищеские встречи. Думаю, этих соперников подбирали с учётом наших соперников по группе»

«1:6 не вгоняет в уныние и не будет»

Александр Головин сначала не хотел говорить, выглядел уж слишком уставшим. Но нам удалось его уговорить.

— К сожалению, не получилось победить, — полузащитник подметил самое важное. — Считаю, играли лучше, чем в первом матче, сделали шаг вперёд. После таких игр всегда чувствуешь себя очень усталым. С такими командами всегда приходится тяжело. — С защитой у сборной России всё плохо? — Серьёзных проблем в обороне у нас нет, но над этим будем работать уже на следующем сборе. У нас был большой перерыв, и мы где-то могли подзабыть требования сборной, где-то — потерять игровые связи. Если бы у сборной было побольше дней вместе, мы бы играли лучше.

— Общий счёт по итогам двух матчей 1:6. Не вгоняет в уныние? — Ни в коем случае не вгоняет и не будет вгонять. Мы будем стараться играть на своём максимуме и играть в футбол так, как играли сегодня — не боясь. А там уже будь что будет.

«В Испании про чемпионат мира не спрашивают»

Денис Черышев давно не играл за сборную. И наконец-то Черчесов дал ему шанс!

— У команды появилось больше моментов, но французы — игроки высокого класса, — сказал Денис. — Оба наших соперника — очень квалифицированные, против них всегда тяжело на их половине поля. Мы можем прибавить, в нашей сборной очень квалифицированные футболисты. Впереди будет лучше. Нужно работать.

— Насколько гол Смолова изменил игру? — Гол для сборной России был важен. Забивать таким соперникам всегда важно. Федя сегодня хорошо забил. Надеюсь, это не последний его гол, и он будет часто забивать таким командам. — Чувствуется ли приближение чемпионата мира? — Да. Люди ждут. Чувствуется поддержка, хотим показать хорошую игру и результат. Все игры будут тяжёлыми, так что надо будет готовиться ко всем соперникам. — В Испании про чемпионат мира у вас спрашивали, как реагируете на то, что некоторые чиновники не поедут в Россию? — В Испании мне пока не приходилось отвечать на вопросы о чемпионате мира. В команде не обращают внимание на то, что некоторые страны не будут отправлять чиновников на мундиаль.