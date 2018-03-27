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Российские футболисты уступили «петухам»
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Российские футболисты уступили «петухам» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
А так старались!
Сборная России провела очередной товарищеский матч в рамках подготовки к домашнему чемпионату мира по футболу. Вероятно, тренерский штаб национальной сборной пытается отучить оную бояться громких соперников, выбрав в качестве оппонентов в контрольных матчах, допустим, Францию. Фанаты последней называют свою команду чаще «трехцветными», реже «петухами»… Впрочем, игра с действующими вице-чемпионами Европы показала, кто тут … трехцветные: не боимся, но и бегать так весь матч не можем. По крайней мере, вею игру, передает "Уралинформбюро".
Первый гол в ворота Андрея Лунева пришелся на 40-й минуте. Мбаппе после филигранного паса Погба, обыграв защитника, ударил в противоход голкиперу.
Начало второго тайма: нарушение в защите — Франция получает право пробить штрафной. Красивейший мяч в ворота Лунева со штрафного отправляет Погба.
Единственный мяч в ворота Франции — экс-игрок "Урала" Федор Смолов. После паса уральца Игоря Смольникова на 68-й минуте с фланга он грамотно подставляет ногу на дальней штанге — мяч в воротах.
Финальная точка: Матюиди выводит Мбаппе на «расстрельную» позицию, тот бьет — 3:1.
Самые большие вопросы сейчас возникают к защитнику Роману Нойштедтеру, из-под которого были забиты сразу два мяча в этой игре. Однако ж вероятность его появления в заявке сборной на ЧМ-2018 все же выше, чем форварда «Урала» Владимира Ильина.
Фото: Константин Рыбин.
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