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Диегу Коста и Игуаин — в «старте» на матч Испания — Аргентина
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Диегу Коста и Игуаин — в «старте» на матч Испания — Аргентина 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Стали известны стартовые составы сборных Испании и Аргентины на очный товарищеский матч. В атаке у европейской команды сыграет форвард «Атлетико» Диегу Коста, у южноамериканцев — нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин.
Стартовые составы команд
Сборная Испании: де Хеа — Карвахаль, Серхио Рамос, Пике, Альба — Коке, Тиагу, Иньеста — Асенсио, Диегу Коста, Иско; Сборная Аргентины: Ромеро — Бустос, Отаменди, Рохо, Тальяфико — Билья, Маскерано, Меса, Банега, Ло Сельсо — Игуаин.
Матч Испания — Аргентина состоится сегодня, 27 марта, и начнется в 22.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.
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