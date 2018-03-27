Стали известны стартовые составы сборных Испании и Аргентины на очный товарищеский матч. В атаке у европейской команды сыграет форвард «Атлетико» Диегу Коста, у южноамериканцев — нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин.
Стартовые составы команд
Сборная Испании: де Хеа — Карвахаль, Серхио Рамос, Пике, Альба — Коке, Тиагу, Иньеста — Асенсио, Диегу Коста, Иско; Сборная Аргентины: Ромеро — Бустос, Отаменди, Рохо, Тальяфико — Билья, Маскерано, Меса, Банега, Ло Сельсо — Игуаин.
Матч Испания — Аргентина состоится сегодня, 27 марта, и начнется в 22.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.