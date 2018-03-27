Игнатьев: «Ошибки Граната и Нойштедтера говорят о том, что у сборной России не все хорошо в обороне»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался насчет игры сборной России после поражения от Франции (1:3) в товарищеском матче.

«Честно говоря, не надеялся на успех в матче со сборной Франции. Мы играли с такой командой, которая выше нас рейтингом, ну и класс конечно же у французов гораздо выше чем у нас, как было и с бразильцами. Я думаю, что французы и бразильцы будут претендовать на победу на ЧМ.

Мы поставили цель — выход из группы, и я думаю нам по силам это сделать. Сегодняшняя игра показала, что с точки зрения психологии мы сделали некие выводы после игры с бразильцами, чувствовали себя увереннее, я бы сказал даже нахальнее. В первом тайме мы допустили только одну серьезную ошибку, которой французы воспользовались. В целом мы хорошо оборонялись и дисциплинированно выглядели. Выделил бы у нас Головина, Смолова ну и мне понравился выход Смольников во втором тайме и дело тут не в том, что он отдал голевую передачу, а еще и своим объемом работы, агрессией, он привнес энергию в игру.

Я бы не стал говорить по персоналиям, но те ошибки, которые допустили Гранат и Нойштедтер — это показатель того, что у нас не все хорошо в обороне», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом Sport24 Араратом Мамбреяном.