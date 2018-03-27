В Таджикистане выбрали сильнейшего богатыря республики

Одним из древних видов национальной борьбы является гуштингири. В Душанбе прошел чемпионат Таджикистана, где спортсмены со всех уголков страны боролись за звание сильнейшего богатыря республики. За поединками наблюдала корреспондент телеканала «МИР 24» Фарангез Шозедова.

Зафар впервые принимает участие в соревнованиях по национальной борьбе гуштингири. Сам он самбист. Сюда пришел с одной целью — победить. «Сегодня для меня очень важный день и я немного переживаю, но верю, что у меня все получится», — поделился Зафар Олимшоев.

Гуштингири — один из самых популярных национальных видов спорта, которому более двух тысяч лет. Элементы захвата во время состязания могут выполняться за пояс, рукав или отворот халата. Захваты ниже пояса запрещены. Допускаются броски через ноги. Победителем становится тот, кто сумеет уложить противника на спину. Национальный вид спорта похож на дзюдо и самбо, но у него есть и свои отличия.

«В гуштингири болевые приемы и приемы в партере удушающие не используются, поэтому испокон веков наши борцы рассчитывают только на свою силу», — рассказал главный судья соревнований Сарахон Эмомов.

В соревнованиях приняли участие 70 «пахлавонов» — так в Таджикистане уважительно называют богатырей. Поддержать спортсменов собрались свыше 11 тысяч человек из всех уголков страны. «Мы приехали из Ховалингского района. Болеем, конечно, за своих земляков, поддерживаем всех спортсменов республики», — поделился житель района Ховалинг Раджабов Саиднуриддин.

Эталонная красота

Каким должно быть идеальное тело } Соревнования проходили в шести весовых категориях: от легкого веса — 60 килограммов — до супертяжелого — свыше 100 килограммов. По окончании турнира победители кроме дипломов получили ценные призы. «Всех призеров ждут денежные призы. А победитель суперфинала получит легковой автомобиль», — сообщил начальник управления Комитета по делам молодежи и спорта г. Душанбе Иброхим Мирзозода. Суперприз разыграли шесть богатырей. Автомобиль достался трехкратному чемпиону Саидджалолу Саидову.

«Я серьезно готовился и рассчитывал на победу. Как житель Душанбе я очень хотел, чтобы суперприз остался у нас в городе», — поделился победитель соревнований.

Остальные спортсмены получили грамоты, медали, денежные призы и подарки.

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