Ролан Гусев: «Вернуть Игнашевича в сборную? Лучше передвинуть Зобнина»

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев считает, что хавбек "Спартака" Роман Зобнин способен качественно сыграть на позиции центрального защитника в сборной России. При этом специалист отметил, что защитная линия национальной команды сыграла ужасно в товарищеской встрече с французами.

Во вторник сборная России в Санкт-Петербурге проиграла французам со счетом 1:3. Единственный гол за россиян забил Федор Смолов

— Сегодня было чуть получше, чем в матче с бразильцами, — считает Гусев. — Но так, как играет сборная в обороне… Просто ужас.

— И что же делать? Березуцкие не вернутся. Пора обращаться к Игнашевичу?

— (вздыхает) Ну что делать… Мне кажется, не Игнашевича надо возвращать, а лучше Зобнина туда передвинуть. Он молодой, хорош в отборе, резок в движениях. А в опорной зоне у нас есть игроки — Дзагоев, Глушаков, Головин. А Рома универсален, передним центральным ему по силам сыграть.

— Нойштедтера тоже из опорной зоны передвинули. И вот какой результат.

— Согласен, что игра Нойштедера на позиции защитника, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Все видели, как его раз за разом обыгрывали. Это не дело. А Зобнин более цепкий, быстрый и координированный, чем Нойштедтер. Думаю, надо пробовать его двигать.

— Лунев пропустил три мяча, причем один из них между ног. Акинфеев пока безальтернативный голкипер сборной?

— Здесь все ясно. При всем уважении к Луневу, Акинфеев — номер один, без вариантов. Это понимают и болельщики, и сам Черчесов.

— Игра в атаке — луч света нынешней сборной?

-Да. Игра Смолова радует, он показывает свой уровень, все правильно делает на поле. Атака правда неплоха. Есть движение, полузащитники цепляются за мяч. Но оборона… Причем проблема не в командной игре в защите, а именно в индивидуальных ошибках. При игре один в один Нойштедтер слаб. На данный момент идеальной связкой в защите вижу Гранат — Зобнин — Кудряшов. А по краям Жирков и Смольников. Или Фернандеса, если будет полностью здоров. ( Павел ГУРЕВИЧ

Россия — Франция