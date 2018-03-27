Колосков: «Тему натурализации в сборной России надо закрыть» 

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков после поражения россиян от команды Франции (1:2) считает, что вопрос натурализации легионеров на сегодняшний день нужно закрыть.
"У нас есть вот сегодня Нойштедтер, Фернандес, но Смольников ничем не хуже. На сегодняшний день тему натурализации надо закрыть. Ари не Ари — это все не нужные фантазии. У нас есть 23 футболиста, есть еще 5 травмированных футболистов. Вот те люди, с которыми надо работать. Сегодня наша центральная зона с Нойштедтером выглядела неплохо, хорошо оборонялась, читали игру. Другое дело, что решающим фактором является индивидуальное мастерство, Вот тут, конечно, мало кто из защитников в мире может справится с Гризманном или Мбаппе.
Практически пять игроков выбыли из состава, и Черчесову приходилось каждый раз варьировать стартовый состав. Очень сложно, когда у тебя постоянно выпадают основные игроки, Тем не менее отдельные эпизоды в прошедших матчах были хорошие, кроме встречи с Бразилией. Вот сегодня, несмотря на счет, мне игра понравилась. Во-первых, игроки не боялись соперника, смело шли в обводку, прессинговали противника на его половине поля, создавали достаточное количество полумоментов для того, чтобы вселить в меня надежду в то что у этой сборной по силам выйти из группы на чемпионате мира", — сказал Колосков корреспонденту Sport24.ru Гранту Гетадаряну.