Колосков: «Тему натурализации в сборной России надо закрыть»

"У нас есть вот сегодня Нойштедтер, Фернандес, но Смольников ничем не хуже. На сегодняшний день тему натурализации надо закрыть. Ари не Ари — это все не нужные фантазии. У нас есть 23 футболиста, есть еще 5 травмированных футболистов. Вот те люди, с которыми надо работать. Сегодня наша центральная зона с Нойштедтером выглядела неплохо, хорошо оборонялась, читали игру. Другое дело, что решающим фактором является индивидуальное мастерство, Вот тут, конечно, мало кто из защитников в мире может справится с Гризманном или Мбаппе.

Практически пять игроков выбыли из состава, и Черчесову приходилось каждый раз варьировать стартовый состав. Очень сложно, когда у тебя постоянно выпадают основные игроки, Тем не менее отдельные эпизоды в прошедших матчах были хорошие, кроме встречи с Бразилией. Вот сегодня, несмотря на счет, мне игра понравилась. Во-первых, игроки не боялись соперника, смело шли в обводку, прессинговали противника на его половине поля, создавали достаточное количество полумоментов для того, чтобы вселить в меня надежду в то что у этой сборной по силам выйти из группы на чемпионате мира", — сказал Колосков корреспонденту Sport24.ru Гранту Гетадаряну.