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Борис Игнатьев: В игре с французами появился просвет
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Борис Игнатьев: В игре с французами появился просвет 

Советский спорт 1 час назад
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«Просвет, конечно, есть. После матча с бразильцами мы себя увереннее чувствовали с точки зрения психологического настроя. Есть некий момент, который успокаивает. Мы изменили ситуацию, которую созерцали на игре с бразильцами. Команда смотрелась интереснее и лучше, но в то же время допустили столько ошибок в обороне, это, наверное, является ахиллесовой пятой нашего футбола, поэтому мы и проиграли», — приводит РИА «Новости» слова Игнатьева.
Во вторник в Санкт-Петербурге сборная России со счетом 1:3 проиграла команде Франции в контрольном матче. В пятницу команда Станислава Черчесова в Москве уступила бразильцам — 0:3.
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