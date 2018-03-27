Борис Игнатьев: В игре с французами появился просвет 

Станислав Черчесов: Почему не вызвал Денисова? Я — главный тренер, я так решил
«Просвет, конечно, есть. После матча с бразильцами мы себя увереннее чувствовали с точки зрения психологического настроя. Есть некий момент, который успокаивает. Мы изменили ситуацию, которую созерцали на игре с бразильцами. Команда смотрелась интереснее и лучше, но в то же время допустили столько ошибок в обороне, это, наверное, является ахиллесовой пятой нашего футбола, поэтому мы и проиграли», — приводит РИА «Новости» слова Игнатьева.
Во вторник в Санкт-Петербурге сборная России со счетом 1:3 проиграла команде Франции в контрольном матче. В пятницу команда Станислава Черчесова в Москве уступила бразильцам — 0:3.