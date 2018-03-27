Борис Игнатьев: В игре с французами появился просвет

Во вторник в Санкт-Петербурге сборная России со счетом 1:3 проиграла команде Франции в контрольном матче. В пятницу команда Станислава Черчесова в Москве уступила бразильцам — 0:3.

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