Бубнов: сборная России по футболу готова к ЧМ-2018 процентов на 40

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру сборной России в контрольном матче с французами, который проходил в Санкт-Петербурге и завершился поражением подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:3. «В целом считаю счёт закономерным, хотя нужно вспомнить эпизод, в котором чуть было не забил Владимир Гранат . С другой стороны, 3:1 в полной мере отражают разницу в классе, а ведь французы, к тому же, выложились не на сто процентов», — цитирует эксперта Sportbox.

По словам Бубнова, в настоящий момент российские футболисты готовы к домашнему чемпионату мира 2018 года процентов на 40.

«Показатель скромный, но слаженной и сбалансированной игры мы по-прежнему не увидели. Впрочем, время, чтобы это исправить, ещё есть», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проиграла Франции в контрольном матче.