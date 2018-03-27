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Бубнов: сборная России по футболу готова к ЧМ-2018 процентов на 40
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Бубнов: сборная России по футболу готова к ЧМ-2018 процентов на 40 

RT на русском 44 минуты назад
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал игру сборной России в контрольном матче с французами, который проходил в Санкт-Петербурге и завершился поражением подопечных Станислава Черчесова со счётом 1:3. «В целом считаю счёт закономерным, хотя нужно вспомнить эпизод, в котором чуть было не забил Владимир Гранат. С другой стороны, 3:1 в полной мере отражают разницу в классе, а ведь французы, к тому же, выложились не на сто процентов», — цитирует эксперта Sportbox.
По словам Бубнова, в настоящий момент российские футболисты готовы к домашнему чемпионату мира 2018 года процентов на 40.
«Показатель скромный, но слаженной и сбалансированной игры мы по-прежнему не увидели. Впрочем, время, чтобы это исправить, ещё есть», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сборная России по футболу проиграла Франции в контрольном матче.
RT на русском: последние новости
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