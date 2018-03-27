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Константин Рауш: С Францией было тяжело, но не думаю, что мы играли плохо
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Константин Рауш: С Францией было тяжело, но не думаю, что мы играли плохо 

Советский спорт 48 минут назад
— Соперники были очень сильными. Бразильцы здорово сыграли, французы тоже. Было видно, что при 0:2 мы пытались играть вперед и смогли забить. Думаю, очень хороший характер показали сегодня. Но если даешь соперникам один шанс — они его забьют. Тяжело, но не думаю, что играли плохо.
— Легко было входить в такую игру? — Когда сидишь на замене, это всегда не так легко, но было нормально, — приводит слова Рауша корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, сборная России уступила Франции со счетом 1:3. В составе французов дубль на счету Килиана Мбаппе, еще один гол со штрафного забил Поль Погба. Россияне ответили точным ударом Федора Смолова. «Советский спорт» провел текстовую трансляцию матча.
В предыдущем товарищеском матче сборная России уступила Бразилии со счетом 0:3.
Перед чемпионатом мира национальная команда проведет еще две контрольные встречи: с Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня). Первый матч на ЧМ-2018 Россия сыграет 14 июня против Саудовской Аравии.
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