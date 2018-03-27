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Вячеслав Колосков: Лунев доказал, что может быть достойной заменой Акинфееву
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Вячеслав Колосков: Лунев доказал, что может быть достойной заменой Акинфееву 

Советский спорт 35 минут назад
— Он сыграл так, как умеет — ничего не испортил, в отдельных эпизодах выручил и сыграл надежно, у меня нет никакого желания упрекнуть его в чем— то. Да, он пропустил третий мяч между ног, но такие голы мы видим пачками на мировой арене.
Александр Бубнов: Сборная готова к чемпионату мира процентов на 40  Лунев доказал, что он по праву вызывается в сборную и может быть достойной заменой Акинфееву, — цитирует Колоскова ТАСС.
Добавим, что перед чемпионатом мира национальная команда проведет еще две контрольные встречи: с Австрией (30 мая) и Турцией (5 июня). Первый матч на ЧМ-2018 Россия сыграет 14 июня против Саудовской Аравии.
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