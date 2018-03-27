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Полузащитник сборной России заявил, что летом готов перейти в «Зенит»
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Полузащитник сборной России заявил, что летом готов перейти в «Зенит» 

Свободная пресса 4 часа назад
Полузащитник грозненского «Ахмата» и сборной России Антон Швец рассказал, что минувшей зимой мог перебраться в петербургский «Зенит», но клуб не отпустил его. Также 24-летний хавбек отметил, что с руководством команды из Чеченской Республики у него есть джентльменское соглашение: в случае если «сине-бело-голубые» вновь позовут его летом — то клуб не будет мешать спортсмену переехать в Петербург.
«Действительно, переговоры с «Зенитом» шли, но «Ахмат» отказал и сказал, что отпустит меня, если предложение будет, летом» — цитируют Швеца «Известия».
Напомним, ранее сообщалось, что помимо Швеца «Зенит» проявлял интерес ещё к одному игроку «Ахмата» — бразильцу Лео Жабе.
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