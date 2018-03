Приморские интернет-пользователи активно обсуждают поступок автомобилистки на дороге во Владивостоке, сообщает PRIMPRESS.

Видеозапись инцидента опубликовало инстаграм-сообщество «Экипажи ДПС». На кадрах видно, как водительница малолитражки перестраивается без поворотников, а спустя несколько секунд и вовсе пытается проехать под «кирпич».

После того, как выяснилось, что за рулем авто была девушка, пользователи начали обсуждать вечную тему женщин за рулем.

«Водитель глазки зажмурила и нажала на педальку, а т.к. глазки зажмурены, не видно, куда ехать», «Это кошмар товарищи! Я сама женщина, но боюсь корюшек за рулем» — пишут юзеры.

Впрочем, некоторые комментаторы встали на сторону девушки:

«Растерялась, дама же, им все прощаем», «Ой, девочкам можно», «Может, она второй день за рулем?!», «Ну затупила барышня, хорошо хоть без приключений кому-нибудь в лоб».

Любопытно, что позже в комментариях объявилась сама героиня видео и попросила прощения у горожан.

«Уважаемые пользователи. Я — та самая корюшка. Я прошу у всех соблюдающих до запятой, ППД прощения, за то что оскорбила их водительское достоинство. Нарушила сознательно, потому что очень торопилась. Это, конечно, слабое оправдание, но случаются в жизни непреодолимые обстоятельства. Аварийной ситуации, к слову, моему режиссеру я не создала, т.к. смотрю в зеркала. Пока не имела ни одного штрафа. И еще, когда, оттачиваете свое остроумие на других, помните, что в любой момент, можете оказаться на их месте. Спасибо. Клянусь, не нарушать ПДД», — написала горожанка.

