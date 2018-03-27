Восьмое поражение Чересова: Россия vs Франция — 1:3

Станислав Черчесов потерпел восьмое поражение на посту главного тренера сборной. Впрочем, 27 марта, наши проиграли в Петербурге самой дорогой команде мира, потому что не Германия, не Испания и не Бразилия с Аргентиной, а именно Франция стоит на трансферном рынке дороже всех. Ее состав оценивают в один миллиард пятьдесят миллионов евро. Это абсолютный рекорд мирового футбола.

Французы даже не выпустили в основе «звездного» Антуана Гризманна . Форвард мадридского «Атлетико» стоит 110 млн евро, а на последнем чемпионате континента он стал лучшим игроком и лучшим снайпером. После чего оспаривал у Криштиану Роналду «Золотой мяч», но остался в запасе, потому что Дидье Дешам решил обкатать трио юниоров — Марьяль, Дембеле и Мбаппе.

Этим форвардам всего по 20 лет, плюс-минус… Зато таланта на десятерых. При том, что конструктор атак, полузащитник «МЮ» Поль Погба был просто в ударе. Его передачи разрезали построение россиян на куски, создавая голевые моменты каждые три-четыре минуты. И комментаторам «Матч ТВ» Александру Шмурнова и Константину Геничу после матча стоило немалого труда найти хотя бы что-то, в чем мы не уступили оппоненту:

— По угловым сборная Россия соперника опередила, осталась на уровне французов по владению мячом и в какой-то момент французов напрягаться заставила. У сборной России в какой-то момент даже появился реальный шанс эту игру спасти.

— В какой-то момент да, но мне кажется, что этот момент был очень краткосрочным, то есть там минут пять-семь, не более, в целом французы особо даже не переживали за то, что сборная России какое-то дополнительные проблемы может создать.

Дважды у гостей отличился Киллиан Мбаппе, которого ПСЖ забрал у «Монако» за 120 млн Весь стартовый состав россиян стоит в полтора раза дешевле, а второй гол, после которого счет стал 2:0, прямым ударом со штрафного сотворил Погба. Голкипер Лунев второй раз сыграл полный матч (после испанцев) и второй раз пропустил трижды. Правда, после выхода Смольникова (на правый край) и второго Миранчука — то есть, Антон воссоединился с братом-близнецом Алексеем — после этого россияне перешли на форсаж и даже отквитали один мяч.

Захотелось воскликнуть: «Это самый лучший отрезок за все время Черчесова!» Увы, он продлился недолго. «Трехцветные» тут же показали, насколько они выше классом. И в сухом остатке риторический вопрос: почему после провала на Euro-2016 так и не удалось сократить отставание от мировых лидеров?

Дмитрий Кузьмин телекомментатор, обозреватель «Газеты.РУ» «Мне кажется, что Черчесов, принимая сборную, пошел, наверное, по безопасному пути, потому что, обновляя состав, он обновил его, скажем так, окончательно. Черчесова тоже можно понять, потому что объективно проблема нашей команды заключается просто в отсутствии игроков должного уровня. До сих пор 34-летний Березуцкий не явно сильнее играет, чем любой центральный защитник нашей страны. Что смог сделать Черчесов за два года? Действительно, попытаться сыграть ва-банк, полностью обновить состав и уже с молодежью, такой как Головин, Миранчук , как-то строить и полностью обновить команду».

Сделать ставку на юниоров — насколько велик был гипотетический риск? Думаю, не считая обороны и опорной зоны, его не было вовсе. Вспомните хотя бы реакцию Антона Миранчука на поражение от бразильцев. Хавбек «Локо» был единственным, кто отказался признавать, что пентакампеоны сильнее; настолько у молодых атрофирован пиетет к авторитетам.

Так что не было риска вообще никакого. И текущий результат Станислава Саламовича — плюс пять-восемь и еще пять ничьих — этот результат мог быть даже лучше. А в оборону и полузащиту стоило вернуть армейских братьев с Игнашевичем и Денисова. Пусть главный тренер и повторяет, что этот вопрос закрыт.

Сборной России до чемпионата мира осталось провести две встречи. 30 мая в Инсбруке подопечные Черчесова сыграют с австрийцами, а 5 июня примут Москве команду Турции. На первенстве планеты наши футболисты попали в одну группу с командами Саудовской Аравии, Египта и Уругвая. А в плей-офф, если, конечно, выйдут из группы, россияне сразятся с Испанией или Португалией.