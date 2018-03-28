Игроки сборной Франции не слышали проявлений расизма в матче с командой России

Футболисты сборной Франции не заметили проявления расизма в товарищеском матче с командой России. Об этом сообщает «Советский спорт».

По информации Le Figaro, все футболисты сборной Франции, в том числе Поль Погба Усман Дембеле , которые возможно и стали целями оскорблений покинули поле в хорошем расположении духа.

Никто из них не заявил о расизме. Все французы отмечали хорошую атмосферу на матче и организацию.