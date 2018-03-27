Реабилитироваться за разгром от Бразилии не получилось: оценки игрокам сборной России в поединке с Францией

Российская сборная завершила серию афишных товарищеских матчей. После разгрома от Бразилии случилось поражение и в Санкт-Петербурге. Французы не показали заоблачного футбола, но сумели забить те же три мяча. Отметим прогресс команды Станислава Черчесова , сегодня удалось поразить ворота соперников. Портал "Евро-Футбол.ру" оценил старания российской сборной, но поставил оценки исходя только из футбольной составляющей.

Максимальное количество баллов — 10.

Сборная РОССИИ

АНДРЕЙ ЛУНЁВ — 5,5. Класс Лунёва виден невооруженным взглядом, но сегодня Андрей показал, почему номер один на чемпионате мира будет Акинфеев. Они оба пропустили по три мяча от сильных соперников, но Игорь спасал гораздо чаще, и оборона с ним пожарила меньше. Второй мяч Килиана Мбаппе ещё более смазал впечатление от игры Андрея, Лунёв пустил в «домик» не самый сложный выстрел.

РОМАН НОЙШТЕДТЕР — 4,0. Проблема с центральными защитниками выглядит аховой. Килиан Мбаппе, конечно, игрок другого уровня, но то, как он сегодня расправлялся с Нойштедтером доходило до абсурда. Форвард при обоих голах с легкостью качал Романа, не встретив никакого сопротивления. Нойштедтер вообще ни разу не углядел за сменой движений Мбаппе, откровенно провалив матч.

ВЛАДИМИР ГРАНАТ — 4,0. Если кто-то в этот вечер сыграл также плохо, как Нойштедтер, то зовут его Владимир Гранат. Подопечный Курбана Бердыева (а сегодня и Черчесова) как и Роман раз за разом упускал Мбаппе. Килиан даже не финтил, он просто уходил от Граната за счёт резкости. Ещё из неудачных действии запомнилась игра Владимира на стандартах. Сначала он не попал в створ с пяти метров, а затем упустил Лорана Косельни при кроссе у своих ворот.

ФЁДОР КУДРЯШОВ — 6,0. Игра Фёдора подходит под выражение — бывает и хуже. На фоне партнёров по центру обороны Кудряшов смотрелся выигрышнее, не совершил грубых ошибок, не так часто проигрывал один в один французам, иногда даже подчищал огрехи Граната и Нойштедтера.

АЛЕКСАНДР САМЕДОВ — 5,0. Если вы заметили Самедова на поле, значит это были моменты вброса мяча из-за боковой или споры с арбитром. Александр за 45 минут ничем не отметился, разве что, мог привезти два 11-и метровых в наши ворота, но арбитр был благосклонен к хозяевам.

ЮРИЙ ЖИРКОВ — 6,0. Первая опасная атака в матче была разыграна усилиями Жиркова и Дзагоева . Классный проход по флангу и своевременная передача –вот чем запомнился Юрий. Вообще он гармонично смотрелся на фланге, поддерживая наступления и успевая сзади. Замена Жиркова в перерыве выглядела неожиданно, и скорее была направлена на проверку других игроков.

АЛАН ДЗАГОЕВ — 6,5. Хорошо двигался Алан все 54 отведенные ему минуты. Центр поля в его присутствие выглядел монолитнее, игрок ЦСКА успевал навязать борьбу и поддержать атаку, чего стоит хотя бы его опаснейший прострел на Фёдора Смолова

АЛЕКСАНДР ГОЛОВИН — 6,0. Невнятный матч провёл Александр. Его было очень много на поле, но пользы принести Головин так и не сумел. Часто фолил полузащитник ЦСКА в борьбе со скоростными французскими форвардами. Играл с большим желанием, вероятно немного перегорел.

АЛЕКСАНДР ЕРОХИН — 4,5. Тяжело обсуждать этот эксперимент Черчесова. Ерохин играет основного центрального полузащитника, хотя в Питере редко появляется даже на замену. Александр проиграл много эпизодов, прежде всего из-за скорости мысли, привёз штрафной удар, с которого забил Поль Погба , однажды пробил в небеса с полукруга штрафной площади. Неудачный матч, одним словом.

АЛЕКСЕЙ МИРАНЧУК — 5,5. Больше часа отыграл Алексей Миранчук, но в кадр практически не попадал. Очень сложно оценить игру полузащитника. Позиционных наступлений у России не было, резвых контратак тоже. Миранчук ни разу не взорвал игру умным пасом. Жаль.

ФЁДОР СМОЛОВ — 8,0. Зато в кадре много было Смолова. Фёдор активно бросался на каждый мяч, ловко опережал защитников Франции, вообще смотрелся нападающим европейского уровня. Опять же не забудем его авторство забитого мяча, и получим приличный матч в исполнении Фёдора Смолова.

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ИГОРЬ СМОЛЬНИКОВ — 7,0. За один только потрясающий кросс накинем балл Смольникову. Но не только голевым пасом отметился Игорь. Он оживил игру на правом фланге, особенно это стало заметно после второго мяча Франции. Гости опустились к своим воротам, но регулярно пропускали рывки Смольникова, прострелы после которых создавали остроту у ворот Льориса.

КОНСТАНТИН РАУШ — 6,0. Константин вошёл в игру не так удачно, как Смольников, однако успел создать пару неприятных моментов Лукасу Эрнандесу . Во время импровизированного навала Рауш постоянно был свободен на правом фланге, но его прострелы так и не стали голевыми. Вина лежит на плечах партнёров.

АНТОН МИРАНЧУК — 5,5. Сегодня не день Миранчуков. У Антона ещё и времени было в два раза меньше. Форвард ни разу не зацепился за мяч после длинных передач, и выпадал из комбинационной игры. В одном моменте Смолов показательно забрал мяч у Антона, проявив эгоизм бомбардира, а про полезность сегодняшней игры Миранчука сложно что-то сказать.

АНТОН ЗАБОЛОТНЫЙ — 5,5. Ещё один форвард, отыгравший полчаса, и лишь за это получивший оценку чуть ниже той, что ставится при начале матча. Антон отвлёк на себя внимание защитников при кроссе на Смолова, и традиционно активно боролся, сопровождая всё это действо фолами в атаке. Но вспомнить какое-либо полезное действие Заболотного не получится, вопросы по второму форварду в заявке на ЧМ-2018 остаются.

АНТОН ШВЕЦ — б/о.