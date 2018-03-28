Ещё
Евгений Свечников: Процесс адаптации в НХЛ идет и еще будет идти какое-то время
Далее:
Читайте также:
Ещё

Евгений Свечников: Процесс адаптации в НХЛ идет и еще будет идти какое-то время 

Советский спорт 36 минут назад
Фото: Чемпионат.com
— Процесс адаптации? Идет и еще будет идти какое-то время. В быту никаких проблем нет, с английским тоже. Теперь речь идет о том, что стало комфортнее на льду. В каждой игре. В каждой смене. Я чувствую, что становлюсь увереннее и не нервничаю так, как бывало раньше. Стараюсь побольше держать шайбу на крюке, больше контролировать темп игры. Это приходит с каждой сменой.
Евгений Свечников: Это было ни с чем не сравнимое чувство
Над чем еще предстоит поработать, чтобы закрепиться в основном составе «Ред Уингз»? Мне очень важно научиться держать скорость на протяжении всей смены. Быстрее двигать ногами, как только получил шайбу. Держать ее на клюшке, лезть на ворота. Все это маленькие вещи, в которых необходимо прибавлять. Но самое главное — продолжать набирать уверенность и не переживать. У меня все есть, чтобы заиграть, — приводит слова россиянина официальный сайт НХЛ.
Напомним, что Свечников в текущем сезоне провел десять матчей в составе «Детройта» и отметился одной заброшенной шайбой.
Советский спорт: последние новости
Иван Сеничев: «Трактор» подарил настоящий хоккейный праздник Антон Швец: Я уверен, что у Черчесова есть планы на меня в сборной России Федор Смолов: Не думаю, что мы сильно уступали Франции в плане содержания игры
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия проиграла Франции146
Черчесов оценил игру сборной с французами8
Шипулина заподозрили в использовании допинга68
Трусова первой чисто исполнила четверной лутц
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ5
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
00:56
В США назвали героем Родченкова
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение