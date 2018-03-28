Евгений Свечников: Процесс адаптации в НХЛ идет и еще будет идти какое-то время

— Процесс адаптации? Идет и еще будет идти какое-то время. В быту никаких проблем нет, с английским тоже. Теперь речь идет о том, что стало комфортнее на льду. В каждой игре. В каждой смене. Я чувствую, что становлюсь увереннее и не нервничаю так, как бывало раньше. Стараюсь побольше держать шайбу на крюке, больше контролировать темп игры. Это приходит с каждой сменой.

Евгений Свечников : Это было ни с чем не сравнимое чувство

Над чем еще предстоит поработать, чтобы закрепиться в основном составе «Ред Уингз»? Мне очень важно научиться держать скорость на протяжении всей смены. Быстрее двигать ногами, как только получил шайбу. Держать ее на клюшке, лезть на ворота. Все это маленькие вещи, в которых необходимо прибавлять. Но самое главное — продолжать набирать уверенность и не переживать. У меня все есть, чтобы заиграть, — приводит слова россиянина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Свечников в текущем сезоне провел десять матчей в составе «Детройта» и отметился одной заброшенной шайбой.