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Почему болельщики стояли в очередях перед матчем Россия — Франция? Ответ «Зенита»
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Почему болельщики стояли в очередях перед матчем Россия — Франция? Ответ «Зенита» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Фото: Спорт-Экспресс
Директор по инфраструктуре "Зенита" Владимир Литвинов рассказал «СЭ» о том, почему значительная часть болельщиков к началу товарищеского матча между Россией и Францией (1:3) стояла в очереди у входа на стадион «Санкт-Петербург». Игру посетили 51 165 зрителей.
Первый тайм — в очереди. Второй — на трибуне. Тысячи болельщиков застряли на досмотре у стадиона
— Этот матч приравнивался к тестовым в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. Регулирование потоков зрителей на стадион осуществлялось волонтерами локального оргкомитета турнира. Он, в том числе, тестировал клиентские сервисы. А досмотр осуществлялся полицейскими-курсантами. Делали они это очень качественно, но скорость прохождения контроля от этого увеличивалась. Все это в совокупности и привело к тому, что треть зрителей зашла на стадион после начала матча.
Стоит также отметить, что игра проходит в будний день и назначена на раннее время, в том числе с учетом интересов французского телевидения. При этом, интерес к матчу повышенный — около 50 тысяч болельщиков. Все идут после работы к самому началу поединка с сумками, рюкзаками, ноутбуками и так далее. Все это еще больше удлиняет процесс досмотра на входе. Но качественный досмотр очень важен в это не спокойное время.
7 апреля на матче «Зенит» — «Краснодар» подобной ситуации не возникнет. В «Зените» система пропуска болельщиков на арену «Санкт-Петербург» отработана, весь персонал качественно подготовлен. Все будет в штатном режиме. (Гоша ЧЕРНОВ)
"Все очень плохо организовано". Болельщик, который попал на матч к перерыву // Ни результата, ни надежды. Сборная опять проиграла
Россия — Франция
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